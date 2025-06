La importante selección que está dispuesta a ofrecer su banquillo a Rafa Benítez

Italia sigue buscando nuevo seleccionador tras haber cesado a Luciano Spalletti. Si bien días atrás Claudio Ranieri renunció al cargo, el favorito para hacerse cargo de la Azzurra a día de hoy es Gennaro Gattuso, exentrenador del Valencia. Otro ex del conjunto che como Rafa Benítez, que en la Serie A ha dirigido al Inter de Milán y al Nápoles, también está en las quinielas.

Así lo asegura Fichajes.com, que señala que Italia podría confiar en el técnico español en busca de la clasificación para el próximo Mundial. La Azzurra ocupa el cuarto puesto del grupo, con tres puntos en dos partidos de la fase de clasificación para el torneo. La última vez que Italia acudió a un Mundial fue en Brasil 2014.

¿Regresará Rafa Benítez a los banquillos de la mano de Italia?

Rafa Benítez fue destituido por el Celta de Vigo el 12 de marzo de 2024 y, desde entonces, ha rechazado todas las propuestas que ha recibido para volver a entrenar.

No obstante, recientemente, Rafa Benítez anunció en MBC Masr 2, en Egipto, su inminente regreso a los banquillos: “He recibido ofertas de clubes en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Podría volver a entrenar pronto, quizás también en China”.

Rafa Benítez, que ahora podría convertirse en el nuevo seleccionador de Italia, aprovechó entonces para desmentir que saliera del Real Madrid por culpa de Cristiano Ronaldo: “No es cierto que dejara el Real Madrid por Cristiano Ronaldo. Nunca hubo ningún problema entre nosotros, él es un gran jugador y un fenómeno. Me fui por ciertos asuntos internos en el club, pero no tenían nada que ver con Ronaldo”.