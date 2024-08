Villarreal - Atlético, en directo hoy: resultado, marcador y mejores jugadas del encuentro de la jornada 1 de LaLiga EA sports

Según Fabrizio Romano, el acuerdo entre Atlético y Chelsea es mutuo, el delantero portugués se va a Inglaterra, mientras que Gallagher llega a los colchoneros:

"Joao Felix regresa a Chelsea 'here we go!' Acuerdo firmado con el Atlético de Madrid y su agente Jorge Mendes. Contrato hasta junio de 2030 más la opción para Joao, mientras él ya reserva viaje y las pruebas médicas están agendadas para dentro de las siguientes 24/48 horas".