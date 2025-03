Villarreal - Real Madrid hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

El Villarreal recibe al Real Madrid en La Cerámica en el encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. El Submarino se encuentra inmerso en la lucha por clasificarse a la próxima edición de la Champions League mientras que el Real Madrid está metido de lleno en la lucha por el título, empatado a puntos en lo más alto con un Barcelona que tiene un partido menos.

El Madrid puede dar un golpe sobre la mesa

Ganada la batalla del Metropolitano, hora de seguir con otra guerra. Los de Ancelotti pueden colocarse líderes si ganan en La Cerámica y sacar ventaja del duelo entre sus dos rivales directos en el Metropolitano. Una victoria blanca supodría presionar a ambos mientras que un pinchazo sería una oportunidad perdida de cara a la lucha por el campeonato liguero. Es el mejor momento para dar un paso al frente tras llegar con los ánimos por todo lo alto tras la agónica clasificación en la Champions.

El Real Madrid se impuso por la mínima con goles de Mbappé y Vinicius en el último encuentro liguero ante el Rayo Vallecano. Este último es duda pese a haber sido convocado ya que no completó el último entrenamiento. Todas las miradas están sobre el brasileño tras su penalti fallado en el Metropolitano. El que se cae de la convocatoria es Mendy, que estará varias semanas alejado de los terrenos de juego. Se esperan algunos cambios tras el poco descanso por el que Ancelotti ha levantado la voz: "Lo mínimo son 72, horas no lo entiendo. Se ha priorizado el dinero y no el descanso de los jugadores".

El Submarino quiere navegar por Europa

Tras una temporada de sinsabores, el Villarreal vuelve a ser el equipo al que acostumbraba en la última década y está metido de lleno en la pelea por Europa. El marcado sistema de Marcelino ha vuelto a hacer competitivo a un Villarreal que es una gran amenaza a nivel ofensivo pese a sufrir más en defensa.

Baena y Ayoze son las dos grandes estrellas del Submarino. Ambos fueron campeones de Europa con España y el primero suena para equipos del más alto nivel.

Los de Marcelino están en plena pelea por la Champions League y lo tienen muy de cara ya que posiblemente cinco equipos españoles puedan clasificarse gracias al coeficiente UEFA. En la última jornada, el Submarino se estrelló contra el muro del Alavés en Vitoria, frenando una buena racha que tratarán de volver a coger ante su público para acercarse al Athletic y distanciar al Betis.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el Villarreal - Real Madrid?

El partido correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Real Madrid comenzará este sábado 15 de marzo a las 18:30, hora peninsular española, en el Estadio de La Cerámica.

¿Dónde ver online y TV el Villarreal - Real Madrid de LaLiga EA Sports?

El partido será televisado a través de Movistar Plus en sus canales de LaLiga TV por M+ y LaLiga TV Bar.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LARAZÓN.es.

Posibles alineaciones

Villarreal

Marcelino tiene un once bastante asentado. Se espera que le de continuidad al no haber tenido partido entre semana. Se espera que vuelvan al once dos titulares habituales como Comesaña y Barry, pero podría repetir once y seguir apostando por el control de Parejo y el desborde de Pépé. Ayoze ya se ha asentado en el once tras sus lesiones en el tramo inicial.

Alineación posible del Villarreal: Diego Conde, Juan Foyth, Logan Costa, Kambwala, Sergi Cardona, Yeremy Pino, Pape Gueye, Comesaña, Álex Baena, Ayoze Pérez, Thierno Barry o Pépé.

Real Madrid

Ancelotti tendrá que realizar cambios tras el desgaste de la Champions y la lesión de Mendy. La mayoría de dudas están en el centro del campo, al que podría volver Valverde si no descansa. Si Vinicius no se recupera a tiempo, entrará Brahim. Pese a que habrá algunas novedades, no se espera una rotación masiva al ser el partido previo al parón.

Alineación posible del Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Fran García, Tchouameni o Valverde, Modric o Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Mbappé.