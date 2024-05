Villarreal, 4-Real Madrid, 4. Arda Güler se luce camino de Wembley

Todos los goles de Güler parecen fáciles. La sensación es que los porteros se tiran antes para dejar que el turco pueda rematar con comodidad. Y lo que sucede es que Arda tiene muchísima calidad y hace fácil lo que para otros es muy complicado. No se le nubla la vista cuando está frente a la portería y, con la tranquilidad de un veterano, coloca el cuerpo, levanta la cabeza y decide dónde poner el balón. Dos veces lo hizo en Villarreal para llegar a los seis tantos en 380 minutos, un ratio increíble, que confirma que el joven turco tiene un don, como ya ha dicho Ancelotti algunas veces y repitió ayer después del choque. Nadie está aprovechando como él estos cuatro partidos de Liga que tiene el Real Madrid desde el alirón hasta la final de la Liga de Campeones. Un periodo de preparación que se han ganado los blancos por su enorme temporada y en el que sólo hay un objetivo: Wembley.

Y se demostró en La Cerámica, que en la segunda parte, cuando los locales reaccionaron y llegaron a empatar el partido, Ancelotti no cambió el plan de rotaciones que tiene pensado. Carvajal, Kroos, Vinicius y Bellingham no se movieron el banquillo, ni siquiera Jude, que podía pelear por el Pichichi. Y el último cambio fue Mario Martín, porque el objetivo no era ganar, sólo preparar el último partido del curso, el que define el nombre del campeón de Europa. Todo en la cabeza de Ancelotti está enfocado en ese día, que tiene que decidir algunas cosas en las menos de dos semanas que quedan para la cita.

En Villarreal le tocaba jugar a Lunin y dejó una mano buenísima ante Sorloth y muy buen juego con los pies. Ninguno de los goles fue culpa suya, así que sigue en esa carrera en la que parece que Courtois le puede haber ganado algo de ventaja. Otro que está ganándose una posible titularidad es Militao, al que se le ve con algo de falta de ritmo. Sufrió por arriba ante Sorloth, que tiene un mazo en la cabeza y lo demostró con su póquer, en donde marcó goles de todos los colores. Puede que al brasileño todavía le quede algo para tener el ritmo adecuado y si Courtois parece en cabeza para la portería, tiene pinta de que a día de hoy Nacho está en la «pole» para ser el compañero de Rüdiger en el centro del defensa ante el Dortmund. También lo pasó mal el alemán frente a Sorloth en una segunda parte muy abierta y en la que el Real Madrid demostró que es humano, al menos un poco. Dejó que el Villarreal, que se jugaba seguir optando a la Conference League, empatara el marcador, en un segundo tiempo en el que hubo más ataque que defensa. Buscaba el Real Madrid los 99 puntos en esta Liga y se dejó dos después de una racha brutal de nueve victorias consecutivas, que le sirvieron para certificar el título primero y para después seguir goleando y haciendo rotaciones.

Y camino de eso iba el campeón en una primera parte en la que volvió a aplicar la misma medicina que ante Alavés y Granada: control del juego, mucha dinámica ofensiva y un mazo enorme en ataque. Muchísima pegada. En Villarreal le costó arrancar, pero en cuanto Modric se puso a jugar la cosa cambió. El croata activó a Joselu de espaldas, que descargó el balón para Brahim. El malagueño se la dio a Güler y el turco hizo el resto con un remate cruzado. Fácil, como el cuarto tanto, en el que otra vez le dio el balón Lucas y otra vez Arda cruzó al palo largo de Jorgensen. En medio había aparecido «Cafucas» para hacer un gol con la izquierda y acabar firmando una actuación con un tanto y dos asistencias. Porque también firmó el pase del gol de Joselu, de los que le gustan al delantero. Un centro desde la derecha al punto de penalti, giro de cuello y cabezazo inapelable que el VAR validó tirando la línea del fuera de juego. Dieciocho goles para el héroe de la vuelta de semifinales ante el Bayern, que está preparado por si tiene que volver a ponerse la capa en Wembley.

El de La Cerámica fue un Madrid «B», cargado de jugadores que no van a empezar la final de la Champions, pero que volvieron a demostrar que se sienten listos para cuando se necesite de su aparición. Y nadie en esto como Brahim, el jugador número 12 y que en Villarreal volvió a ser clave en la creación de juego. Existe la tentación de pensar que los cuatro goles de Sorloth, que estuvo pletórico, puede ser un aviso porque es un delantero parecido a Füllkrug, el punta del Dortmund, pero no parece que la comparación sea muy válida. Ayer el Madrid no se jugaba otra cosa que seguir con ritmo, y el día 1 se lo va a jugar todo.