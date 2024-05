Vinicius, decisivo, se sobrepuso a todo

Un antes y un después caracterizaron la temporada de Vini. El inicio había sido flojo en nivel de juego, las lesiones lo obligaron a perderse más de dos meses en el comienzo de la temporada y además se unió el tema extradeportivo en los estadios visitantes con las agresiones verbales y el racismo hacia el brasileño. Toda esta mezcla de adversidades conducía a un año en el que bien pudo haber bajado los brazos para recargar y estar listo para la siguiente, pero no fue así.

Vinicius sabe perfectamente lo que representa dentro del Real Madrid y decidió tomar la responsabilidad del ataque. ¿Qué es lo que cambió? Esa respuesta solo la puede dar él, lo que si se sabe es que desde la Supercopa hubo un giro en la historia. Anotó tres goles y repartió una asistencia en la final frente al Barcelona, además después del encuentro dejó saber que lo mejor estaba por venir: “Nunca he tenido lesiones y tuve dos esta temporada, estuve muy triste este tiempo, pero no me rindo nunca con este club y quiero seguir haciendo las cosas bien”.

Desde ahí apareció la mejor versión del delantero, su ritmo fue en aumento y las estadísticas también, Vini participó en partidos claves de LaLiga con dobletes antes Valencia y Osasuna, otro claro ejemplo de esto fue cuando se enfrentaron al Girona en el que una derrota complicaba las cosas para el Madrid, pero eso no ocurrió porque abrió el marcador un golazo junto a un par de asistencias que concretaron la goleada.

El brasileño se convirtió en la referencia jugando sin dejar a un lado la lucha contra el racismo, en esa ocasión ya no sólo fueron los constantes ataques en los estadios visitantes hacia él, como la semana que aparecieron tres casos en los estadios en un fin de semana, Vinicius se pronunció al respecto en redes sociales. Tampoco se quedó callado cuando en una rueda de prensa le preguntaron por el tema, fue tanta la carga emocional del brasileño con las emociones negativas que, mientras comentaba su rechazo y vergüenza hacia el racismo, terminó con lágrimas frente a las cámaras. Aprovechó su lugar para poder ser parte del cambio con lo que sea que pueda aportar, pero esa no fue una excusa para distraerse del futbol, al contrario, lo enfocó aún más para convertirse en un jugador todavía más determinante.

Llegó el momento crucial de la Champions, una vez más destacó en las eliminatorias. Estuvo presente en cada fase que superaron. Contra el RB Leipzing marcó, contra el Manchester City repartió asistencias y cuando viajaron al Allianz Arena llegó su mejor partido en la competición europea, anotó frente Neuer en un mano a mano y empató de penalti llevándose el premio al mejor jugador del partido.

Ahora el Real Madrid tiene una Liga más en sus manos, algo que no parecía sencillo después de la temporada pasada que se llevó el Barcelona y un verano en el que se despidió Karim Benzema. El Madrid no lo echó de menos gracias a la temporada de Vinicius Jr.