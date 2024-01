Así ha sido el recital de Vinicius en la Supercopa ante el Barcelona

Tres goles le había marcado Vinicius al Barcelona en quince partidos y antes del descanso de la final de la Supercopa ya había duplicado esa cifra el brasileño, que hizo un doblete en diez minutos, hurgando en la herida de los azulgrana esta temporada, más débiles en defensa que el año pasado y acostumbrados a encajar goles en los primeros minutos. Sólo 39 necesitó para un hat trick que iba directamente a la historia por ser tan rápido.

Esta vez el duelo con Araujo, quizá el defensa con las mejores cualidades físicas y técnicas para frenarlo, y que fue lateral derecho precisamente a para eso, fue claramente para Vinicius por aplastamiento hasta la expulsión del uruguayo, que no pudo terminar el partido. No hubo debate en ese pulso ni en cualquier otro en el que participara el extremo, en uno de esos días en los que protagoniza todo lo importante del Real Madrid en ataque. En el Clásico fueron tres goles y el pase que dio lugar al cuarto gol, que si no contó como asistencia fue porque hubo un rechace de Koundé antes del remate de Rodrygo.

Vinicius apareció de verdad esta temporada en Riad, porque las lesiones le habían tenido enredado más que de costumbre. Nunca se lesionaba muscularmente hasta este arranque de curso, donde ha tenido dos roturas que le ha hecho perderse doce partidos, además del descanso que tuvo ante la Arandina. Quería Ancelotti que terminara su recuperación de la segunda lesión, que le vino justo cuando estaba cogiendo la forma después de la primera y que se produjo con su selección.

En Arabia volvió el mejor Vinicius, hiperactivo en el juego y con tiempo suficiente para hacer gestos a la grada para que animaran cada vez que el balón salía de banda.

El brasileño no estaba en lo más alto de la tabla de goleadores y de minutos jugados de la plantilla del Real Madrid por las lesiones, pero en cuanto ha estado disponible ha sido titular para Ancelotti por delante de Brahim, que había mostrado muchas cosas en su ausencia.

"Ha jugado muy bien, ha necesitado dos o tres partidos para volver a su mejor nivel, pero ya ha vuelto", decía Ancelotti sobre su estrella, que por su puesto recibió el trofeo de mejor jugador de la final. "Nos hemos aprovechado de la línea alta, con Vini inspirado en la contra nos hemos adelantado más pronto de lo que yo esperaba", continuaba el técnico blanco.

"Es espectacular el partido que ha hecho", añadía Nacho, que en la Supercopa de España levantó su primer título como primer capitán. "Tengo los pelos de punta".