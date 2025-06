Xabi Alonso tiene claro qué hay que mejorar en el Real Madrid: si lo consigue "todo va a funcionar mejor"

A pocas horas del debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes frente al Al Hilal, Xabi Alonso ofreció una visión detallada del momento que atraviesa su equipo. “Llevamos varios días, hemos ido recuperando gente”, explicaba el nuevo técnico blanco, que afronta su primer gran torneo internacional al frente del club. "Yo creo que las distancias es lo que hay que mejorar, si tenemos mejores distancias va a funcionar mejor. Reconocer dónde tenemos que estar y que el equipo esté más corto. Hemos incidido en eso."

Xabi busca el equilibrio

El entrenador no rehuyó el análisis táctico. Uno de los puntos clave en su planteamiento es el equilibrio: "Es fundamental que haya equilibrio ofensivo y defensivo, que haya compromiso, con todos involucrados en todas las fases. Hemos tenido poco tiempo, pero queremos ser efectivos." Xabi reconoce que el equipo está en construcción, pero confía en la evolución durante el torneo: “El último día del torneo seremos mejor equipo, porque vamos a ir hablando de cosas, cómo corregirlo. Los partidos nos van a decir muchas cosas.”

En ese crecimiento progresivo, la plantilla juega un papel esencial: “Tenemos once jugadores y hay que conseguir que remen en la misma dirección. He sentido que los jugadores están con ganas e ilusión, hay caras nuevas y el momento es bueno para todos. Pero si están encendidos se verá en el campo.”

El aspecto físico es una de las incógnitas del estreno. Las altas temperaturas de Miami condicionan la preparación y la disponibilidad de algunos jugadores: “No me preocupa el calor porque es lo que hay, intento llevarlo, aunque evidentemente condiciona mucho. Hay que saber adaptarse, va a condicionar el ritmo." Así, explicó la situación de varias piezas clave, como la gripe de Mbappé: “Era bueno que ni saliera a entrenar. Hace mucho calor y habrá que ver la evolución y decidiremos. Rüdiger hizo un esfuerzo brutal y también lo ha hecho en la recuperación, es el primero que va a llegar y para el segundo partido sí estará en convocatoria. Camavinga está progresando rápido y Carva y Militao, como Alaba, necesitan un poco más de tiempo.”

De Rodrygo a Mbappé

Uno de los focos estará sobre Jude Bellingham, pieza fundamental en el esquema: "Bellingham abarca mucho campo, pero tiene que partir de la posición correcta, tiene alma de centrocampista y gran calidad de poder llegar. El punto de partida va a ser importante. Él es muy dinámico. Hay que encontrarlo en las posiciones correctas."

En lo personal, Xabi Alonso no ocultó su satisfacción por dirigir un grupo de tanta calidad: “La calidad individual es brutal y ahora se trata de trabajar. El trabajo de Carlo fue fantástico y ahora empezamos una nueva etapa. Hay una nueva base y hay que trabajar en ella.” Dentro de esa transición también están los jóvenes: "Arda y Endrick: el proceso de adaptación lleva su tiempo. Seguro que van a ir entrando poco a poco más. También los chicos del Castilla."

Respecto a algunos nombres propios, el técnico dejó pinceladas reveladoras. Sobre Rodrygo, señaló: “Sé que el final de temporada no fue fácil para él, no fue con la selección para resetear su cabeza, hablamos y le veo con ganas. Ahora hay que ponerlo en práctica.” Sobre Ceballos, mostró cercanía: “Le gusta mucho el fútbol, compartimos pequeñas conversaciones, no hemos tenido la gran conversación. Estoy muy contento con él.” Y dedicó palabras de admiración a Modric: “Siempre he tenido buena relación con Modric, como compañeros, amigos y como entrenador. Tenemos confianza para saber qué toca en cada momento. Es una influencia muy buena para los jóvenes. Es un jugador de época y legendario.”

También habló de Vinicius y Mbappé:"En 10 segundos reconocí a Vini, es pasional, emocional, me gustan mucho ese tipo de jugadores, como usarlos en la mejor posición. Tiene un gran corazón" Y del francés: "sE un delantero dinámico, no de área, podemos automatizar ciertas sensaciones, no es un nueve de referencia, pero sí uno que mete muchos goles".

Al hablar del rival, Alonso fue muy claro en su respeto hacia el Al Hilal: “Es un club muy fuerte, con un entrenador de mucho nivel, que estuvo en la final de la Champions.” No obstante, reafirmó el papel del Real Madrid en cualquier competición: “En cualquier competición el Madrid es un candidato natural. No nos cegamos demasiado con la final, sabemos que tenemos que ir dando pasos.”

Uno de esos pasos está siendo la aparición de jóvenes valores, como el prometedor Mastantuono, reciente incorporación al primer equipo: “Es un chico con un presente fantástico y con futuro brutal, la madurez en el juego se traslada fuera del campo, quedé impresionado por su madurez. Los pasos que está dando le han llevado a que esté con nosotros. Me gustó su ambición y su seguridad.”

Finalmente, el técnico resumió con sencillez su ambición para el torneo: “Yo estoy con ganas. Está bien entrenar, pero quiero ver al equipo en funcionamiento. Queremos ganar, es lo primero, pero cómo ocurre eso va a tener su valor.”