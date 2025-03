El Zaragoza explota contra el F.C. Barcelona: expulsa de sus instalaciones a un ojeador culé

El Real Zaragoza no pasa por un buen momento. El club maño, uno de los más históricos del fútbol español, se encuentra en la decimoséptima posición de la segunda división española, a tan solo cinco puntos del descenso.

Su estabilidad en segunda pende de un hilo y una de las mayores preocupación del club es la de proteger el talento que crece de la cantera. Ante la dificultad económica de afrontar nuevos fichajes, lo más lógico es que los equipos "tiren" de cantera para completar plantilla y, por qué no, descubrir jugadores con talento que son aptos para competir en la élite.

Por ello, uno de los ojeadores del F.C. Barcelona fue expulsado de las instalaciones del Real Zaragoza cuando se encontraba viendo un partido de las categorías inferiores. Una decisión que ha generado gran revuelo y de la que se ha pronunciado el propio ojeador.

Andoni Goikoetxea es expulsado durante un partido de alevines

El Real Zaragoza se ha hartado de la "fuga de talento" de sus canteras. Una de sus últimas decisiones ha sido la de expulsar a Jon Andoni Goikoetxea, uno de los ojeadores del Barcelona. El exfutbolista se encontraba en las instalaciones del club maño viendo un partido de alevines, cuando varios miembros del club le invitaron a marcharse.

Según ha informado el propio Andoni en Radio Marca, el suceso ocurrió en noviembre del año pasado y tiene una explicación. "Esto pasó en noviembre. No me comunican nada. Cuando veo un par de partidos, el coordinador me echa. Nosotros nos acreditamos y nos dejan entrar a todos los campos y no pasa nada. Vendrá a raíz de que dos chavales del Zaragoza se fueran al Barça y puede ser un poco por eso", afirmaba Andoni sobre un posible motivo de la expulsión.

Samu Borniquel y Gorka Buil, el motivo de la expulsión

Los dos jugadores a los que se refiere Andoni Goikoetxea son Samu Borniquel y Gorka Buil, dos jugadores de las categorías inferiores que firmaron por el club blaugrana el verano pasado. En este sentido, desde el club informaron que se iniciarían acciones legales para evitar este tipo de casos.

"El club realiza un gran esfuerzo e inversión para la formación y desarrollo de sus jugadores que, en ocasiones, es aprovechada por clubes con mayores recursos. Esto es debido a que existe una insuficiencia normativa que refleje y regule estas circunstancias y que está provocando serios conflictos de carácter deportivo, social y económico que amenazan la estabilidad de clubes como el Real Zaragoza. Las prácticas actuales a menudo priorizan intereses puramente competitivos y comerciales, sin considerar el bienestar integral del menor. Por todo ello, y debido a las situaciones que estamos viviendo recurrentemente, el Real Zaragoza tomará las medidas legales oportunas para preservar su prestigio y garantizar la sostenibilidad de su institución", aseguraba el comunicado.

Además, ya se ha comunicado a los padres de los futbolistas que habían incumplido el compromiso que habían adquirido por escrito como tutores, al ser menores de edad los jugadores. Y es que hasta los 16 años, los clubes no pueden firmar contratos profesionales con los futbolistas porque vulnera la ley, pero sí pueden hacerlo con sus familias.

Una fuga que viene siendo habitual

Sin embargo, estos dos jugadores no han sido los únicos en abandonar el club para firmar por otros equipos. En los últimos siete años se han marchado más de 30 futbolistas, firmando por grandes clubes como el Real Madrid, el F.C. Barcelona o el Real Betis.

Además, el lío viene tras una polémica decisión del club maño. Y es que el juvenil de división de honor del Real Zaragoza ha dejado de convocar a cuatro jugadores del equipo ante su no respuesta sobre el contrato de renovación.

Además, pertenecen a la agencia de representación Bahía Internacional, con la que el Real Zaragoza rompió relaciones tras la marcha de los cadetes Samu Borniquel y Gorka Buil.

Por ello, la alternativa para el club ha sido la de prohibir la entrada a cualquier ojeador, sea cual sea el equipo, y así evitar la marcha de jugadores talentosos.

Una decisión que sorprendió a Andoni

Respecto a la decisión de expulsión, Andoni se ha pronunciado en Radio Marca. El ojeador comprendió que el club aragonés pueda sentirse molesto, pero recalcó que, al fin y al cabo, es su trabajo. "Imagino que el Zaragoza hará lo mismo con todos. Entiendo la faena, pero es nuestro trabajo. Es raro porque no pasa en ningún lado. Que te invitan a irte de la ciudad deportiva es duro", aseguraba el exfutbolista.