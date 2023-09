Una futbolista estalla contra la convocatoria de Tomé y la selección: "¿Cómo puedes amenazar?"

No pasa un día sin que ocurra algo en la selección española femenina. La nueva seleccionador, Montse Tomé ha dado la convocatoria para los dos encuentros de la Nations League y ha llamado a quince campeonas del mundo, además de a Mapi León yPatri Guijarro. No a Jenni Hermoso, para protegerla. Pero a la futbolistas que firmaron el último comunicado y que han sido seleccionadas, la llamada les ha sorprendido mucho. "Esto es una locura… ¿cómo puedes amenazar así a tus propias jugadora… 😳 ¡Llamarlas a la selección nacional, cuando dijeron que quieren cambios claros antes de regresar! esto es muy irrespetuoso...claramente no les importa… y no les permiten tomar sus propias decisiones", ha asegurado Crnogorcevic, futbolista del Atlético, el año pasado en el Barcelona y que conoce a muchas de las seleccionadas.

La situación es inédita y no está muy claro lo que va a pasar. Pero está claro que las jugadoras tienen miedo del castigo que pueden sufrir si se niegan a ir con la selección. Tomé aseguró que había hablado con las futbolistas. "He hablado con ellas pero todo lo hablado no lo voy a desvelar porque entra dentro de la relación profesional. Solo digo que tengo toda la confianza en las jugadoras porque creo que a nivel profesional estamos rodeadas de un grupo de jugadoras increíbles". La seleccionador vendió que todo estaba más o menos arreglado: "Todo lo que se ha producido estos días es excepcional. La federación ha trabajado para hablar con ellas, las hemos escuchado y a partir de ahora la manera es tener una buena comunicación. Hoy empezamos con esta andadura y hay mucha ilusión", decía durante una conferencia de Prensa en la que estuvo muy seria.

Pero la realidad es otra, la sensación es que la Federación, con Montse Tomé como cara visible, ha dado un golpe en la mesa. Gabriel Rufián, de ERC, muy atento a la selección española femenina, ha dejado un mensaje en las redes sociales muy claro: "No es una convocatoria, es una amenaza", ha escrito. Danae Boronat, una de las periodistas que mejor conoce la selección femenina también ha sido muy crítica: "Estupefacción generalizada entre las convocadas de la esperpéntica lista. Para mí esto es un órdago de la Federación hacia ellas. Un error mayúsculo después del comunicado de hace dos horas: confianza mutua y blablabla. Qué despropósito todo".

Tomé, sin embargo, no dudó. Dio la lista y habló de cambio: "Yo me siento bien, quizás mucha gente no me conoce porque siempre he estado a la sombra, pero tengo confianza en mi trabajo y tenemos muchas ganas de comenzar esta concentración. Para quien no me conoce amo la profesión, me encanta lo que hago y disfruto", aseguró.

"Hemos sido campeonas del mundo y parece que aquí no ha pasado nada. Tenemos la suerte de contar con este tipo de jugadoras y ahora mismo estamos en un cambio en la estructura de la federación con Pedro Rocha a la cabeza. Tengo la máxima confianza de que podremos ejercer nuestro trabajo bien y que las jugadoras estarán en contexto de seguridad. Tenemos ganas de ser parte del cambio",