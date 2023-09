La miserable despedida del independentista Lluis Llach a Pepe Domingo Castaño

En los partidos de fútbol y en la final de la Supercopa de baloncesto se guardaron minutos de silencio por la muerte de Pepe Domingo Castaño, una de la voces más reconocidas de la radio y el deporte. Le han despedido compañeros, periodistas, deportistas y políticos y todos han hablado con emoción de él. "Es un día triste, pero el recuerdo y la memoria de Pepe Domingo siempre nos acompañará y además, es un día triste porque, es cierto que él era gallego pero como él alguna vez ha dicho, había encontrado en Madrid su lugar en el mundo. En Madrid era donde era feliz, era su ciudad de adopción", ha asegurado José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid.

Ha sido un día triste para el deporte y la radio, especialmente para la Cope donde, durante toda la tarde le han despedido con emoción y muchos recuerdos compartidos. "A mí me falta el amigo por encima del profesional. Me falta la persona con la que vivía con la que cenaba, que me aconsejaba y que me ayudó desde siempre", ha dicho Juanma Castaño en el tanatorio. Allí han ido muchos amigos. "Esto es un palo muy gordo", decía Iñaki Cano." Era muy buena gente, muy generoso y muy humilde", "A Pepe no le tocaba morirse", ha asegurado Carlos Herrera. "Cuando se muere un amigo tan próximo, tan querido, casi tan familiar es como si rompieran un esqueje de tu vida", ha lamentado.

Pero no ha sido unánime esta despedida. Algunos independentistas catalanes no han sido tan elegantes en su adiós.

"Pepe Castaño ha muerto. El que llamaba "Pelele" a @QuimTorraiPla i "Cobarde" a @KRLS (Puigdemont)", escribía una usuaria en las redes sociales "Compungidisima estoy, oye. Se me ha cerrado tanto el estómago del disgusto que no se si me cabrá la copa de cava que me he servido". Si ha tenido alguna repercusión es porque el músico independentista Lluis Llach lo ha retuiteado.

Esa usuaria ha continuado: "Un facha no deja de ser menos facha porque fuese buen locutor y se haya muerto. De verdad, no hay que lamentar todas las pérdidas porque quede bien". Y Llach, esta vez, incluso lo ha comentado y en catalán ha escrito, con un mal gusto evidente: "Pongo en duda esto de buen locutor, en parámetros de la radiofonía europea de hace 20, 30, 40 y 50 años"