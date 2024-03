Gerard Moreno: «Me sorprende que Cubarsí y Lamine Yamal sean tan buenos con la edad que tienen»

Han pasado dos años y medio desde la última vez que Gerard Moreno (Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona, 1992) se puso la camiseta de la selección. Es la primera vez que recibe la llamada de Luis de la Fuente y lo hace con una sonrisa y la ilusión del que empieza. Gerard atiende a LA RAZÓN un día antes de que la Guardia Civil registrara la sede de la Federación.

¿Cómo ha sido su regreso a la selección?

Muy contento y muy feliz de estar aquí con los compañeros y con todos. Hacía tiempo, es verdad, que no podía venir por diferentes circunstancias, pero muy feliz de poder disfrutar de esta semana de competición.

¿Se ha olvidado ya de las lesiones?

En mi cabeza intento no pensar. Es cierto que las lesiones siempre van a estar en los futbolistas. Pero por suerte este año me estoy encontrando fuerte físicamente y espero seguir trabajando para seguir evitándolas y que sea algo que ya haya quedado atrás.

¿Le da uno muchas vueltas cuando son lesiones repetidas?

Cuando son lesiones tan recurrentes y que te pasan con frecuencia hacen que mentalmente cueste un poco, pero desde la experiencia uno sabe cómo puede afrontar estas lesiones, sabe más o menos el tiempo que puede estar de baja y cómo afrontar ese periodo. Ahora intento no centrarme en eso y centrarme en el día a día para poder sentirme fuerte.

Dijo una vez que había llegado a odiar sus isquios. ¿Era para tanto la cosa?

En el momento, cuando sales de una lesión, recaes, juegas dos partidos o tres y te vuelves a lesionar y vuelves a recaer quieras o no piensas mil cosas. Piensas en qué estás haciendo mal, qué puedes mejorar para que no te pase y lo que no estaba haciendo era disfrutar. Eso ahora sí lo estoy haciendo, quiero seguir sintiéndome así y a partir de ahí trabajo día a día para evitar ese tipo de lesiones y para estar al cien por cien físicamente.

Cuando pasan esas cosas, ¿uno busca refugio en la familia, busca ayuda psicológica, busca otros remedios o qué hace?

Yo puedo hablar por mí. Me he apoyado en mi familia, en mi mujer, en mis hijas, en los que están conmigo en el día a día, los que están ahí siempre. Sí que piensas mil cosas cuando son tan frecuentes, piensas en cambiar mil historias. He cambiado cosas, me estoy sintiendo bien, en el día a día tengo muy claro lo que debo hacer y a seguir ese trabajo para poder sentirme fuerte y poder disfrutarlo dentro del campo.

¿Qué cosas ha cambiado?

Intento cambiar la alimentación un poco, el trabajo de gimnasio que antes igual no hacía tanto, tampoco antes hacía mucho fisio y ahora hago bastante. Cambiar un tipo de situaciones donde creo que uno siempre puede mejorar y, como de momento lo que estoy haciendo me está sirviendo y me estoy sintiendo bien, adelante.

¿Cuidarse más también es cosa de la edad?

Supongo que algo influirá. Es verdad que no haces lo mismo cuando tienes 20 años que 35, pero me siento bien, tengo 31 y no creo que la edad para mí sea un obstáculo.

No es muy mayor, pero casi dobla en edad a Cubarsí y a Lamine Yamal. ¿Cómo ve la llegada de gente tan joven?

Me sorprende que sean tan buenos con la edad que tienen. Han demostrado en su equipo y en la selección el nivel que tienen, con margen de mejora evidentemente porque son muy jóvenes, pero me sorprende el hecho de que a esas edades hayan roto tantas barreras con esa potencia. Nosotros, encantados de tenerlos aquí porque son muy jóvenes, pero muy, muy buenos, así que, a aprovecharlos.

¿Cuál es su relación con ellos?

Creo que hay una buena mezcla entre jugadores jóvenes y gente con más experiencia y creo que hay una buena sintonía en el grupo. Creo que la personalidad que tienen hoy en día los chavales hace que todo sea más fácil. Las sinergias y las relaciones que hay dentro de la selección son muy buenas.

¿Ha visto muy cambiada a la selección desde la última vez que estuvo?

Conozco a todos los compañeros, ya no solo por estar aquí sino por lo que hacen en sus equipos. Con alegría por estar aquí otra vez en la ciudad deportiva y poder disfrutar de esta concentración y mentalizado de que tengo que trabajar mucho para coger rápido lo que quiere el cuerpo técnico. El día a día igual no cambia mucho, pero sí varía el concepto que tiene el míster. Entonces, a trabajar y a disfrutar mucho estos días.

¿Es muy diferente De la Fuente a Luis Enrique?

Son diferentes y cada uno tiene sus propios conceptos. Llevo poco con el míster, aunque sí lo conocía. Espero en estos diez días poder empaparme de todo lo que necesita.

Morata y Joselu han sido los delanteros de De la Fuente. ¿Pueden convivir los tres?

Sí, no solo los tres, creo que todos los jugadores que estamos aquí buscamos lo mejor para la selección. Estamos aquí para ayudar y para dar lo que el cuerpo técnico necesite en cada posición. Sumar cada uno lo que podamos y todos podemos convivir.

¿Qué le pide el seleccionador? Usted es un delantero diferente a ellos.

Esta semana vamos a trabajar mucho y voy a poder saber todo lo que necesitan personalmente y colectivamente. Ahora tengo diez días para empaparme de todos los conceptos, de lo que quiere en ataque, de lo que quiere en defensa y vamos a dar el máximo en la posición en la que tenga que jugar.

¿En qué posición le gusta jugar más?

Donde me necesite el míster. Estamos en la selección, hay un nivel muy alto en todas las posiciones y, si me toca jugar, a dar lo mejor de mí.

¿Le hace más ilusión jugar la Eurocopa después de haberse perdido el Mundial?

Sí. Es un torneo que he podido disfrutar pero que al jugador le gusta estar. Es un objetivo para el que quedan varios meses y sabemos todos los jugadores que tenemos que estar a un nivel muy alto tanto aquí como en nuestros clubes para poder estar. Es un objetivo que está ahí, pero el día a día es lo que te marca y esperemos estar en nuestro día a día al máximo nivel.

Jugó posiblemente la Eurocopa más rara de la historia, por la multitud de sedes, por la pandemia...

Fue una Eurocopa igual no como de costumbre, pero una Eurocopa muy buena, en la que llegamos a semifinales, en la que formamos un gran grupo por el ambiente, con el covid y todas esas cosas, pero una experiencia única.

¿Cómo vio el Mundial?

Lo vi en casa, apoyando y animando a los compañeros como hacíamos todos. Fue una pena porque tuvimos mala suerte. Podíamos haber llegado más lejos Son cosas que se quedan atrás, también una experiencia para jugadores que pueden afrontar este tipo de competiciones y a vivir el día a día.

«Marcelino es un míster exigente, que saca lo mejor de todos. Para nosotros ha sido como un chute»

¿Trabajar con Marcelino cómo es?

Con Marce ya es la segunda etapa que trabajo y es muy fácil. Es un míster exigente, que saca lo mejor de todos y creo que nos ha potenciado a nosotros después de esa situación en la que estábamos. Para nosotros ha sido como un chute. El equipo se ha sentido cómodo y ha cogido sus conceptos y con el margen de mejora que teníamos ha mejorado muchísimo y aún tenemos por mejorar y encantados de disfrutar el día a día con el míster.

Para él también será regresar a un sitio donde se siente cómodo después del paso por Marsella.

Ya conoce lo que es el club, lo que es Villarreal. Allí la gente le tiene muchísimo cariño ya no sólo por lo que es como entrenador sino por todo lo que ha dado y por cómo es. Creo que con él estamos en una situación mucho mejor y esperamos de aquí a final de temporada acabar de la mejor manera posible y peleando por estar en Europa.