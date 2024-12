Gervasio Deferr rompe su silencio sobre la acusación de abuso sexual a una menor: "No lo voy a asumir..."

El exgimnasta Gervasio Deferr ha roto su silencio sobre la polémica generada tras el aplazamiento de la emisión televisiva de la serie sobre su carrera profesional -titulada 'El gran salto' y prevista por Atresmedia-, negando cualquier tipo de implicación en actos de abuso o agresión sexual. "Hago este comunicado después de que este sábado se me haya acusado de algo muy grave en una noticia que ha salido publicada en el diario El País.

El diario El País publicaba el pasado sábado el testimonio de una mujer y de su abogado acusando de “abusos sexuales” al ex gimnasta olímpico Gervasio Deferr. Tal y como relata la presunta víctima, los hechos habrían ocurrido en la época de Gervasio en el CAR (Centro de Alto Rendimiento). El abogado explica a ese mismo diario que el presunto delito ya estaría prescrito, motivo por el cual no se ha interpuesto ninguna denuncia: “Es exponerse para algo que acabaría archivado y sin castigo. Pero tenemos conocimiento de mínimo dos casos más”, ha afirmado el letrado a El País.

La suspensión de su serie

En 2022, Deferr publicó su biografía en la novela ‘El Gran Salto’. Un relato que inspiró la serie de atresplayer del mismo nombre que debía estrenarse este año, pero que Atresmedia junto con Diagonal TV -la productora- decidieron aplazar “sine die”, tras conocer las acusaciones. “Nada más tener conocimiento de unos supuestos abusos por parte de Gervasio Deferr, Atresmedia y Diagonal TV acordaron inmediata y conjuntamente cancelar la promoción y aplazar sine die el estreno de la serie ‘El gran salto’”, ha declarado desde Atresmedia a El País. “Esta decisión preventiva se tomó antes de que la presunta víctima revelara los hechos a El País, respetando sus tiempos y su voluntad de permanecer en el anonimato, y en base a la responsabilidad y sensibilidad que Atresmedia y Diagonal TV mantienen con todas las víctimas de abusos, sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia de Gervasio Deferr”, concluye.

En el libro “El Gran Salto” (Península), escrito en colaboración con el periodista Roger Pascual, el gimnasta cuenta sus triunfos, pero también habla del palo de las lesiones y de su positivo por marihuana, que le dejó «señalado»; y de cómo fue entrando en una espiral de adicciones, sobre todo al alcohol, después del vacío de la retirada. Desde entonces Gervi parecía haber tomado el control de nuevo y encontrado la paz en La Mina, un barrio marginal de Barcelona en el que enseña a niños en un gimnasio. Una paz que se han visto alteradas por una denuncia de la que el ganador de tres medallas olímpicas asegura no tener ni idea.

Tras el revuelo causado, el deportista ha decidido publicar un vídeo en redes sociales negando tajantemente estas acusaciones.

Comunicado íntegro de Deferr

"Yo no sé por qué ha venido todo esto y a mí nadie me ha comunicado nada. De ninguna comisaria ni de ningún juzgado, informándome de que yo tenga alguna denuncia o algo así. Sé lo mismo que todos vosotros. Que me denuncian desde un bufete de abogados anónimo, una denunciante anónima, con otras dos personas anónimas también. No especifican ni cuándo, ni cómo ni nada de lo que ha pasado. Pero sí se atreven a verter esas acusaciones sobre mí.

Yo quiero abogar a la presunción de inocencia. Parece que ahora yo soy el enemigo de todo el mundo y eso no es así. Yo llevo mucho tiempo trabajando en lo personal y creo que no soy una persona que no peca de ocultar sus problemas o de reconocer sus errores cuando los comete. Llevo toda la vida reconociendo mis errores y trabajando para mejorar en ellos.

Lo que no puedo es asumir y reconocer algo que no es cierto. Desde ahora no voy a hacer más comunicados ni voy a hablar con nadie hasta tener más información. Realmente no tengo ni idea de dónde puede venir esto.

Lo que sí quiero dejaros muy claro es que primero soy inocente, y eso lo tengo clarísimo. Por eso estoy tranquilo. Y por otro lado quiero daros las gracias por las miles y miles muestras de cariño que he recibido desde que salió la noticia hasta el día de hoy. Ha sido abrumador el apoyo que he recibido. Gracias, de verdad. Y confiad en mí porque todo se aclarará."