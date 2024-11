El País publica acusaciones de abuso sexual de Gervasio Deferr

El diario El País ha publicado este sábado el testimonio de una mujer y de su abogado acusando de “abusos sexuales” al ex gimnasta olímpico Gervasio Deferr. Tal y como relata la presunta víctima, los hechos habrían ocurrido en la época de Gervasio en el CAR (Centro de Alto Rendimiento). El abogado explica a ese mismo diario que el presunto delito ya estaría prescrito, motivo por el cual no se ha interpuesto ninguna denuncia: “Es exponerse para algo que acabaría archivado y sin castigo. Pero tenemos conocimiento de mínimo dos casos más”, ha afirmado el letrado a El País.

Contactado por el periódico, Deferr ha negado tener conocimiento de ninguna acusación: “A mí no me ha llegado nada, a mí nadie me ha notificado nada”.

Deferr es triple medallista olímpico (oro en Sídney 2000, oro en Atenas 2004 y plata en Pekín 2008). En 2011, cuando se retiró, siguió ligado al mundo de la gimnasia como entrenador, actividad que desempeña actualmente en un gimnasio del barrio barcelonés de La Mina, uno de los más humildes de la ciudad condal.

En 2022, Deferr publicó su biografía en la novela ‘El Gran Salto’. Un relato que inspiró la serie de atresplayer del mismo nombre que debía estrenarse este año, pero que Atresmedia junto con Diagonal TV -la productora- decidieron aplazar “sine die”, tras conocer las acusaciones. “Nada más tener conocimiento de unos supuestos abusos por parte de Gervasio Deferr, Atresmedia y Diagonal TV acordaron inmediata y conjuntamente cancelar la promoción y aplazar sine die el estreno de la serie ‘El gran salto’”, ha declarado desde Atresmedia a El País. “Esta decisión preventiva se tomó antes de que la presunta víctima revelara los hechos a El País, respetando sus tiempos y su voluntad de permanecer en el anonimato, y en base a la responsabilidad y sensibilidad que Atresmedia y Diagonal TV mantienen con todas las víctimas de abusos, sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia de Gervasio Deferr”, concluye.