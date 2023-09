El gesto de Alcaraz 'a lo Bellingham' que pone en pie al madridismo

Carlos Alcaraz ya está en las semifinales del US Open y queda menos para volver a ver una interesante final contra Djokovic, en el hipotético caso de que así se diera. El murciano protagonizó un partido épico y el broche final lo puse celebrando su particular victoria 'a lo Bellingham'. El jugador de moda de LaLiga siempre hace su pose con los brazos extendidos y así lo quiso repetir el tenista. No es la primera vez que Carlos simula algo relacionado con el Real Madrid. Durante el regreso de Ancelotti, donde consigue la Champions a la épica, también pronunció al final de los partidos que la expresión "hasta el último segundo".

El propio Carlos subió a Twitter la imagen y mencionó al jugador en un tuit. El madridismo se volcó, una vez más, con Alcaraz. Sin duda, el tenista siempre se mostró muy aficionado al club blanco y así lo mostró desde que era niño.

El famoso gesto de Bellingham ha provocado mucha polémica en las aficiones rivales, puesto que algunos hinchas lo ven como un gesto de provocación. Más allá de eso, la realidad es que el futbolista lleva celebrando así sus tantos desde que era niño. El significado es como una carta de presentación, es decir, un mensaje de "aquí estoy yo".

El centrocampista del Real Madrid le respondió a primera hora con un mensaje en español. "Qué máquina", afirmó. El conjunto blanco invirtió en Bellingham 103 millones de euros en lo que parecía una operación excesivamente alta, pero que finalmente parece resultar barata debido a sus buenos números.