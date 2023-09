La declaración de Alcaraz con la que "desafía" a Djokovic

Carlos Alcaraz suma y sigue. El murciano ya está en las semifinales del US Open y la final con Djokovic está más cerca, tal y como él reconoce. "La final con Djokovic está más cerca que al principio del torneo. Sólo queda un partido. Sería bonito volver a jugar pero los dos tenemos una semifinal complicada", dijo. Los partidos entre ambos tenistas son una muestra de lo que supone juntar a dos generaciones diferentes. Por una parte, los últimos años de carrera del serbio y los inicios de un Alcaraz que no le para nadie, pese a su juventud.

Más Noticias Alcaraz busca lo que ni Nadal ni Djokovic han logrado en el US Open

Uno de los secretos de Alcaraz radica en el tema mental. "Él se ha venido un poco abajo en el segundo set. Ha tenido algunos problemas físicos. Para mí era importante ganar en tres sets. Me he sorprendido a mí mismo, en los partidos anteriores me ha costado hacer 'break'. ¿Cuatro semifinales de 'Grand Slam'? Es un gran dato estar en cuatro semifinales seguidas. Intentamos darle normalidad a estos resultados. Los jugadores a los que me enfrento tienen que jugar muy bien para ganarme", afirmó.

Los dos protagonistas ya protagonizaron un momento de sana rivalidad con una temática musical como protagonista. Alcaraz confesó que le encanta el cantante Yatra e incluso se atreve a cantar canciones suyas. El murciano cumplió así la promesa que le había hecho a Yatra puesto que el artista se comprometió a jugar en una exhibición de dobles con él en la previa del Abierto de EE.UU a cambio de que Alcaraz cantara "Vagabundo".

Por su parte, el serbio es más de los Beastie Boys. "No es fácil (jugar en esas condiciones), pero 'tienes que luchar', como dice la canción que hemos escuchado hace cinco minutos, 'por tu derecho a la fiesta'", señaló en referencia a esa canción de los Beastie Boys que había sonado en uno de los parones del partido.