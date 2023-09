La respuesta de Djokovic a Alcaraz y a Yatra: los Beastie Boys

Prácticamente todo el mundo en el Abierto de Estados Unidos sueña con una final entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. Tras derrotar este martes al estadounidense Taylor Fritz (9) en los cuartos de final, Djokovic (2) habló sobre la pista y se atrevió a cantar el tema "(You Gotta) Fight for Your Right (To Party)" de los Beastie Boys. El de Belgrado se arrancó con esa canción después de reflexionar sobre las duras condiciones en el Arthur Ashe Stadium por el intenso calor en Nueva York (33 grados, 50 % de humedad y sensación térmica de 37 grados).

"No es fácil (jugar en esas condiciones), pero 'tienes que luchar', como dice la canción que hemos escuchado hace cinco minutos, 'por tu derecho a la fiesta'", señaló en referencia a esa canción de los Beastie Boys que había sonado en uno de los parones del partido.

Acto seguido, Djokovic agarró de nuevo el micrófono y pidió a la grada que cantara junto a él el estribillo de su tema.

Esta anécdota musical de Djokovic llegó después de que la semana pasada Alcaraz, tras su primer encuentro en el 'grande' neoyorquino, se animara en la pista a entonar "Vagabundo" del cantante colombiano Sebastián Yatra, amigo del tenista murciano y que se encontraba en la grada.

"Es una canción que escucho mucho", afirmó Alcaraz antes de entonar varios versos de la canción mientras Yatra daba su aprobación con el pulgar arriba y con una sonrisa en la cara.

El murciano cumplió así la promesa que le había hecho a Yatra puesto que el artista se comprometió a jugar en una exhibición de dobles con él en la previa del Abierto de EE.UU. a cambio de que Alcaraz cantara "Vagabundo".