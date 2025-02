La gran noche de Aleksandre Topuria: "¡Listo para la guerra!"

Aleksandre Topuria está listo para ir a la guerra en su debut en la UFC. El hispano-georgiano lleva toda la vida preparándose para este momento, y ahora buscará aprovechar la oportunidad para hacerse un hueco en la mayor compañía de Artes Marciales Mixtas (MMA).

Ha llegado la gran noche para el clan Topuria. Aleksandre se enfrentará a Colby Thicknesse en lo que será una de las peleas destacadas de la UFC. El australiano también debuta en la compañía, pero no será un rival fácil. Con un historial invito, el contrincante del hispano-georgiano promete dar guerra, una guerra de la que Aleksandre dice estar preparado.

Además, al combate se le suma un aliciente extra que poca gente se espera. Y es que en la esquina de Colby Thicknesse estará Alexander Volkanovski, excampeón del peso pluma tras su derrota con Ilia Topuria el pasado 18 de febrero. Ambos luchadores pertenecen al mismo gimnasio en Australia, y en una entrevista reciente, "The great" afirmó estar orgulloso de su compatriota. Por ello, tanto Volkanovski como Ilia estarán en las esquinas, en un combate que promete ser un "nuevo duelo" entre ambos.

Todo listo para la pelea

Aleksandre Topuria ha pasado el pesaje y asegura estar listo para el combate. El hispanogeorgiano se subió a la báscula y marcó las 135.5 libras sin ningún problema.

En una entrevista concedida para SPORT, el hermano mayor de los Topuria asegura tener buenas sensaciones durante la semana, con un recorte de peso que está yendo según lo planeado.

Asimismo, el hispano-georgiano afirma que su rival querrá buscar el suelo durante el combate, algo de lo que está preparado. "Estoy convencido de que va a querer tirarme en el suelo. Eso es lo que hará. De quererlo hacer, tiene un largo camino".

Además, Aleksandre afirma estar preparado para una guerra durante el combate. "Yo no me desespero por absolutamente nada. Si se fijan en mis peleas, principalmente en las últimas peleas, acabo con las peleas pero no tengo prisa. Si viene la finalización o toca el oponente, perfecto. Y si no, yo seguiré haciendo mi trabajo, que es quebrarlo hasta que no termine la pelea. Y si tiene que haber guerra dentro de la jaula, estamos preparados para cualquier circunstancia".

¿Quién es Colby Thicknesse, el rival de Aleksandre Topuria?

Colby Thicknesse (7 victorias y o derrotas) es un peleador australiano de 25 años que debutó en 2020 como peleador profesional y que ha ido creciendo a nivel nacional, logrando estar invicto en 2025 tras siete peleas en la mayor compañía de MMA australiana, Hex Fight Series.

El nuevo retador del hispano-georgiano cuenta con dos victorias por sumisión (la primera en su debut en 2020 contra Shaun Johnson), dos victorias por TKO, la última para alzarse como campeón de la compañía, y tres victorias por decisión de los jueces.

Horario y dónde ver el combate

La cartelera preliminar previa comenzará a las 00:00, hora peninsular, de la noche del sábado 8 de febrero al domingo 9. Después irá la cartelera preliminar, que comenzará con el combate entre Aleksandre Topuria y Colby Thicknesse previsto para las 02:00 horas. La cartelera principal será a partir de las 04:00 horas.

Al igual que el resto de eventos de la UFC, se podrá ver online en España a través de Eurosport, concretamente, mediante su app de Max.