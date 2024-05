Pedro Mateos Rodríguez se impone en el Trofeo Comunidad de Madrid

Pedro Fernando Mateos Rodríguez con «Quizás CC» se impuso en el Trofeo Comunidad de Madrid. Tras una prueba a 1,40 muy reñida sólo los diez mejores alcanzaron una final en un recorrido a 1,45. El binomio ganador marcó un tiempo de 49.05 centésimas. Jaime Gabarrón Jiménez y «Fellow of Landra» pararon el crono en 53.41 y el primo del ganador, Luis Mateos Bernáldez, cerró el podio con «Chamant de Biolley», un hijo de «Chacco-Blue». Marcó 50.70 con un derribo.

«Quizás CC» es un Caballo de Deporte Español (CDE) de 12 años y criado por Yeguada Campocerrado, propiedad del también jinete Fernando Urrutia. «Compré a ‘‘Quizás’’ hace dos años. Al principio no nos entendíamos, pero desde hace un año y medio somos uno. Es un caballo muy competitivo en pruebas de velocidad, hace todo muy fácil. Ahora mismo estamos dando el salto a 1,50 en concursos de tres estrellas internacional», comentaba el ganador a LA RAZÓN acerca de su caballo.

En su carrera deportiva, aparte de «Quizás CC», también tiene otros pilares fundamentales que le permiten ganar concursos de este calibre. «Mi mozo, Roberto, es básico. Lleva conmigo ya 17 años… es como un segundo padre. Tenemos mucha confianza y sabemos cómo trabajamos ambos, así que estamos muy a gusto juntos», asegura. «El otro pilar es mi padre. Él es el que da las indicaciones de dónde ganar, dónde no… me ayuda a calmarme un poco en los desempates, porque a veces quiero ir un poco más rápido de lo que debo por mi juventud, y él me ayuda a frenar y calmar», comenta. «Este es un concurso muy bonito. El año pasado tuve un poco de mala suerte porque hice cuatro puntos. Este año, en cambio, venía con las ganas de estar por lo menos entre los tres primeros y lo he conseguido. Es un concurso que no es muy común y se le está dando la fama que merece, están aquí los mejores jinetes del ranking nacional y la grada está llena. Se están haciendo las cosas un poco diferentes a lo que se acostumbra y todo eso en conjunto hace que el concurso esté muy bien», dice el ganador.

La disciplina de campeón que tiene Pedro Fernando es clara. Entre semana entrena y hace sus trabajos finales del máster que está cursando. Los fines de semana compite a muy buen nivel.

La espectacularidad, dificultad y complicaciones de los recorridos han sido cuestión del jefe de pista. Isabel Fernández Cañete diseñó todos los trazados de esta II Copa Comunidad de Madrid. "Esta prueba, aunque sea una, al final son dos mangas independientes, dos recorridos. El viernes se clasificaron los 40 mejores binomios, posteriormente se debía correr una prueba a 1'40 de velocidad para que finalmente pasen los 10 mejores binomios a la final. La verdad es que tiene muchísimo de espectáculo", decía. "La primera prueba ha sido un poco más técnica pero asequible, cómoda, de doce obstáculos en total. Me hubiese gustado tener más recorridos sin faltas", confesó. "La segunda prueba ha sido puramente de velocidad, y creo que ha salido bastante divertida", asegura Isabel Fernández Cañete.