Guardiola supera a Klopp, Mourinho y Ferguson con un nuevo récord

El Manchester City ganó al Arsenal de Arteta (4-1) y da un paso de gigante. El equipo de Arteta tiene 75 puntos, dos más que el de Guardiola. Ahora bien, al City le quedan por jugar dos partidos más. Una diferencia de seis puntos que puede alargarse hasta los cuatro respecto a su rival. Si el conjunto de Manchester no cae, a priori, la Premier es suya. Los medios ingleses dan más relevancia de este triunfo al propio equipo que a Pep Guardiola. El español ha roto un nuevo registro respecto a ser el técnico con más puntos en sus primeros 259 partidos como entrenador en la Premier League.

La clasificación queda de la siguiente manera: Guardiola (609), Klopp (557), Mourinho (553), Ferguson (532) y Wenger (518). Una diferencia bastante grande que, según el periodista Mister Chip, ratifica que el ex entrenador del Barcelona está haciendo historia cambiando la Premier. Una opinión también acompañada de que "es el mejor entrenador de todos los tiempos".

Guardiola, curiosamente, fue tendencia esta semana tras unas declaraciones de Samir Nasri en L'Equipe: "Es prepotente... en el buen sentido. Guardiola sabe que es el mejor entrenador y te lo deja claro. Pep sabe lo que aporta al club y sabe que cuando llegó al City tenía carta blanca. Entonces, para él, es bastante fácil imponer su ley. Después es una persona franca y honesta. Poco a poco conseguí hacerlo cambiar de opinión. Se enfadó muchas veces conmigo. Me decía que era un desperdicio de jugador, que no debía estar jugando ahí sino en el Barcelona. Quería que me quedara y jugara allí. Pero le dije que no podía garantizarme de ser titular y yo necesitaba jugar. Me dijo que pensaba que me equivocaba, pero que en todo caso me quedarían dos años de contrato", afirmó el ex futbolista.

Uno de los objetivos de Guardiola es convencer a Haaland de que renueve su contrato. El noruego tiene una cláusula de rescisión a partir de 2024. Sin embargo, en varios partidos ya resueltos, el técnico le ha quitado impidiendo que rompiese nuevos récords. Eso sí, a la hora de hablar sobre él todo son buenas palabras: "Tiene muchos atributos. Ética de trabajo, conocimiento del juego, experiencia. Hacer lo que ha hecho es muy difícil y lo está haciendo muy bien. Conoce el club, conoce el entorno, nuestra afición, lo que necesita nuestra gente. Es el destino".