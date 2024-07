Ya hay día y hora para el estreno de la pareja Nadal - Alcaraz en los Juegos de París... Con turno doble para Carlos

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz ya pudieron entrenar juntos en Roland Garros. El gran momento del estreno como pareja del mito del tenis y de uno de los tenistas del momento, del joven que está rompiendo la mayoría de récords de precocidad, está cerca... Aunque pendiente del estado físico del zurdo. “Hemos ido de menos a más durante todo el entreno… Nos iremos compenetrando, tenemos que jugar bien individualmente y, si eso ocurre, colectivamente todo será un poco menos difícil. Vamos con la ilusión de hacerlo bien, yo creo que para los dos es una motivación y una ilusión poder estar juntos en pista defendiendo a todo el equipo español y veremos cómo va todo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que salga bien”, aseguraba Rafa en una entrevista en Eurosport.

Pero eso fue antes de que el balear tuviera que cancelar sus entrenamientos del jueves y saltaron las alarmas. Lleva muchas horas en pista en la última semana por los partidos de Bastad, uno de ellos alargado hasta las cuatro horas, pese a jugarse a tres sets. Y todo ello después de estar prácticamente sin competir con continuidad los dos últimos años por culpa de las lesiones. Su cuerpo lo ha pagado. "Ha sufrido un pequeño contratiempo y lo que procedía era descansar. No puedo asegurar nada, hay que esperar. No hay ninguna decisión tomada de que no vaya a jugar", dijo su entrenador, Carlos Moyá, en Onda Cero.

El campeón y el "novato"

Rafa ya sabe lo que es ganar unos Juegos Olímpicos por parejas, los de Río 2016, al lado de su amigo y ahora parte de su equipo técnico Marc López; y en individual, en Pekín 2008, el día antes de convertirse por primera vez en número uno del mundo. Para Alcaraz, que tiene ya en su palmarés cuatro Grand Slams, serán los primeros Juegos y está empapándose de la Villa y de todo el ambiente olímpico.

Doblete para Alcaraz

La energía que desprende el murciano tendrá que demostrarla desde el primer día de competición, el sábado 27 de julio, pues tendrá que jugar dos partidos. Por un lado, el estreno en individuales contra Hardy Habib será aproximadamente a las 14:00 horas (13:00 en Canarias), pues está en el segundo turno y la competición arranca a las 12:00. Será en la pista Suzanne-Lenglen.

Por la tarde será el momento, salvo desgracia, de la gran foto de su partido con Nadal contra los argentinos González y Molteni. Este duelo empezará a las 19:00 horas (18:00 en Canarias) y ya sí será en la Philippe Chatrier. Todos los Juegos Olímpicos pueden seguirse en televisión a través de Televisión Española en alguno de sus canales y de Eurosport.

Toda la jornada de tenis de los Juegos el sábado 27 de julio

Pista Philippe Chatrier

A las 12:00: Swiatek - Begu y cuando acabe, Djokovic – Matthew

A las 19:00: González/Molteni contra Alcaraz/Nadal y cuando acabe, Osaka – Kerber.

Pista Suzanne-Lenglen

A las 12:00 Bogdan – Paolini y cuando acabe, Alcaraz – Habib. Después, Caroline Garcia – Christian e Hijikata – Medvedev.

Pista Simone-Mathieu

A alas 12: Ostapenko – Osorio. Y a continuación: Haddad Maia – Gracheva, Bergs – Tsitsipas y Wawrinka – Kotov.