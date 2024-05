El hermano de Zverev se pone chulo contra Rafa Nadal y le manda un feo mensaje

Rafael Nadal y Alexander Zverev se enfrentarán en un esperado partido en Roland Garros, un duelo que promete ser intenso y lleno de emoción. Nadal es el rey absoluto de Roland Garros, consolidando su legado en esta superficie. Sin embargo, la incertidumbre sobre su condición física añade intriga a este encuentro. Apenas ha podido jugar este año y eso lo saben sus rivales. Lo que no se esperaba era el desprecio del hermano de Zverev contra Rafa Nadal, faltando el respeto a uno de los mejores tenistas de la historia.

Nadal, a sus 37 años, ha estado lidiando con diversas lesiones en los últimos tiempos. Estas han afectado su rendimiento y continuidad en el circuito, generando dudas sobre su capacidad para mantener su nivel en los partidos más exigentes y sobre su retirada, que va a ser más pronto que tarde. Aunque Rafa Nadal es conocido por su resiliencia y capacidad de sobreponerse a las adversidades, la frecuencia y gravedad de sus lesiones recientes han hecho que su preparación para Roland Garros sea menos que ideal.

Por otro lado, Alexander Zverev llega a este partido con la confianza de estar en buena forma y con un sólido historial en tierra batida. Zverev, de 27 años, es un jugador que combina potencia y técnica, y ha demostrado en varias ocasiones que puede competir al más alto nivel contra los mejores del mundo. En Roland Garros, ha tenido actuaciones destacadas, y su capacidad para moverse y golpear con autoridad en esta superficie lo convierte en un rival muy peligroso para Nadal.

Puede que sea favorito, pero las palabras de su hermano Mischa han estado de más: "Todo el mundo me pregunta: Mischa, ¿qué piensas? Sascha podría y debería haber ganado el partido de 2022. Y esta vez también lo ganará porque Rafa se ha vuelto un poco más lento y su estado físico ya no es el mismo", ha asegurado en Eurosport, con una prepotencia que quizá su hermano no comparta. "Puede que los golpeos sigan siendo los mismos, pero la gran pregunta es si podrá hacerlos jugando a cinco sets. Creo que al final el ganador será Zverev y espero que termine en tres sets", ha dicho.

El enfrentamiento entre Nadal y Zverev será un choque de estilos. Nadal buscará imponer su ritmo y dictar los intercambios desde el fondo de la cancha. Su experiencia y conocimiento de la superficie le dan una ventaja estratégica, aunque su condición física será un factor determinante. Pero puede que las palabras en contra le hayan motivado.