Heurtel y su agente masacran al Barcelona: "No tienen palabra, se han reído de mí"

El culebrón Heurtel sigue ofreciendo capítulos y cada vez más insólitos. El jugador y su agente, David Carro, han tomado la palabra esta tarde en Barcelona, después que su fichaje, que estaba prácticamente cerrado, se cayera por decisión del club azulgrana, incluso con el base ya subido en el avión con su mujer y sus dos hijos, para volar desde China. 15 horas de vuelo en las que el francés no sabía que su regreso al Palau se estaba complicando y que finalmente no se iba a producir, con lo que su traslado a Barcelona no tenía sentido.

De eso se ha quejado su representante, acusando al Barça de no tener "valores, ni dignidad ni palabra", al hacer volar a un deportista "desde el otro lado del mundo" para nada. Decía Carro que el jugador y su familia habían hecho ocho maletas y han dejado su casa en China para mudarse a Barcelona y jugar a las órdenes de Joan Peñarroya.

Es la segunda vez que el Barcelona corta con Heurtel de mala manera. En la primera ocasión, la expedición azulgrana dejó al base literalmente tirado en el aeropuerto de Estambul, impidiéndole subirse al avión con el equipo. Ahora, cuando todo estaba hablado para que se incorporase al equipo, en el último momento se rompe el acuerdo, según la versión del jugador, por culpa de Josep Cubells, el directivo encargado de la sección de baloncesto. La razón que le han dado es por "la presión social" que estaba generando el fichaje por toda la historia que hay detrás.

Heurtel ha tomado la palabra para asegurar que su sensación es que el Barcelona se estaba riendo de él: "Es una falta de respeto muy grande. La primera vez fue en Estambul, se habló mucho de eso y muchas cosas eran falsas. Esta vez es peor, porque estaba con mi familia, he movido del colegio a mis niños y he viajado con mi mujer para nada", explicaba el base, que ya había hablado con el entrenador y ha asegurado que Peñarroya primero lo llamó para decirle lo feliz que estaba de tenerlo a sus órdenes, y después volvió a ponerse en contacto con él para expresarle su decepción y disculparse, ya que la decisión no depende de él.

"Viene de arriba"

El representante de Heurtel ha hecho una cronología de los hechos, y ha dado datos que confirman que el fichaje estaba prácticamente hecho. Ha contado que el Barcelona ha pagado el billete de avión del base para que viniese desde China, que había reservado también cuatro noches de hotel para que estuviese en Barcelona, y que le habían reservado el dorsal 3 para lucir en la camiseta. Y después de todo eso, cuando la noticia se filtra a los medios, todo se da la vuelta y le aseguran que no puede completarse la operación. David Carro tiene claro que la cosa viene de arriba, del máximo responsable de la sección, Cubells, y no puede asegurar que Joan Laporta tenga algo que ver.