El hilo de memes que equipara a Luis Rubiales con Homer Simpson

En medio de la polémica desencadenada por el beso de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la delantera Jenni Hermoso durante la eufórica celebración de la victoria de la selección femenina de fútbol en el Mundial femenino, las redes sociales han dado rienda suelta a su creatividad a través de un hilo de memes que compara al dirigente con nada más y nada menos que Homer Simpson.

@robbhaifisch TWITTER

El logro histórico de las talentosas futbolistas en el Mundial femenino ha quedado momentáneamente relegado a un segundo plano, todo debido a la atención concentrada en el peculiar gesto de Rubiales. A pesar de que más de 20,000 entusiastas seguidores se reunieron en la explanada de Puente del Rey en Madrid para celebrar junto a las campeonas, la controversia en torno al beso ha arrojado una sombra sobre la celebración.

Las disculpas ofrecidas por Rubiales no han conseguido calmar las aguas de la polémica, más bien han avivado las llamas, atrayendo la atención de figuras públicas que piden su dimisión. El presidente de la RFEF parece estar decidido a mantenerse en su posición, a pesar de las voces que claman por su salida. En sus propias palabras: "Tengo que disculparme. Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Fue sin mala fe en un momento de máxima efusividad. Aquí no se entendía porque lo veíamos natural, pero fuera se ha formado un revuelo".

El desencadenante de este inusitado hilo de comparaciones fue Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, quien consideró insuficientes las disculpas de Rubiales y abogó por acciones más enérgicas. La Federación, por su parte, activó el protocolo contra la violencia sexual en respuesta al incidente. Voces prominentes como Ángel Torres, presidente del Getafe; Patxi López, portavoz del PSOE; y Miquel Iceta, ministro de Cultura en funciones, han añadido su peso a las demandas de dimisión.

A medida que las redes sociales continúan su incesante intercambio de memes que destacan los rasgos compartidos entre Rubiales y el icónico personaje de la serie "Los Simpson", la atención pública se mantiene dividida entre la gesta deportiva del equipo femenino y la peculiar comparación que ha capturado la imaginación colectiva. La controversia persiste, y la incógnita sobre el destino de Rubiales en el mundo del fútbol español aún está por resolverse.