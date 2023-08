La única imagen de Rubiales y Jenni Hermoso en España: la actitud de ambos lo dice todo

El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección española sigue dando mucho de que hablar y cualquier detalle es examinado con lupa. Ya sea el gélido saludo de Pedro Sánchez al mandatario del fútbol español o cualquier gesto de la futbolista durante el recibimiento en el aeropuerto o en la fiesta posterior,

El revuelo desatado por el beso no tiene precedentes y el tsunami político parece imparable. Luis Rubiales intentó quitarle hierro al asunto, justificándose como que era un acto espontáneo entre dos amigos. Aun así, Jennifer Hermoso fue contundente diciendo que no se lo esperaba, no pudo hacer nada para evitarlo y no le gustó, por lo que la versión del presidente cambió. Pasó de quitarle importancia e insultar a aquellos que criticaban su actitud a difundir un vídeo de disculpas. Una grabación que está dando mucho de que hablar por cómo se gestó.

Relevo desvelaba ayer que Luis Rubiales pidió a Jenni Hermoso durante el vuelo de regreso a España que saliera con él explicando lo que había ocurrido durante la entrega de premios de Sídney tras el triunfo por 1-0 ante Inglaterra pero ahora se han conocido más detalles de la conversación. "Mi puesto está en juego, hazlo aunque sea por mis hijas. Necesito que salgas conmigo", le dijo Rubiales a Jenni Hermoso, según la periodista de Relevo Natalia Torrente.

Y tal vez la negativa de la jugadora sea lo que provoque este encuentro ya en en España entre la jugadora y el presidente de la RFEF. Juzguen ustedes mismos.

Jugones puso en su informativo esta imagen en Barajas cuando el presidente y la futbolista se cruzaron en Barajas. Y la secuencia no tiene desperdicio. El presidente de la RFEF, con el rostro muy serio, da un toque en el hombre a la futbolista que ni siquiera levanta la cabeza del móvil. Esta es la única imagen que hay entre Luis Rubiales y Jennifer Hermoso tras aterrizar en Madrid en Madrid y la frialdad entre ambos no ha pasado desapercibida en redes sociales.