Curioso experimento el realizado por los redactores de "Aruser@s" que se han atrevido a preguntarle a la Inteligencia Artificial cómo sería la distribución de los personajes de la serie "Los Simpson" en nuestras Comunidades Autónomas. Lo cierto es que lo más fácil era citar al programa de laSexta, pegar su mapa y copiar sus resultados, pero nos hemos rendido a la sencillez de volver a preguntárselo y también comprobar las diferencias en los resultados. Preguntamos a la IA, "Asigne un personaje de "Los Simpson" a cada Comunidad Autónoma de España".

Hay que decir que la Inteligencia Artificial es muy educada, pero también muy tiquismiquis y no duda ni dos segundos en explicarte que ojo con lo que deseas. "Hasta la fecha de mi última actualización en septiembre de 2021, no existe una identificación oficial o reconocida de los personajes de Los Simpson con las comunidades autónomas en España", comienza explicando ChatGPT ante la cuestión, y aclara que ya que se trata de una serie estadounidense, "no tienen una relación directa con las divisiones políticas de España".

A partir de aquí la IA justifica el resultado de lo que te va a ofrecer, porque la selección tiene una raiz, y aunque "es común en la cultura popular y en internet que los fanáticos asocien a los personajes de Los Simpson con diferentes regiones o estereotipos culturales", esta corelación está basada en "características o personalidades específicas de los personajes que pueden recordar a ciertas regiones". Por eso veremos algunas asociaciones muy disparatadas, que solo se basan en una o dos características muy estereotipadas y marcadas. Avisamos porque no queremos que nadie piense que ha sido idea del redactor. La IA se sobra y se basta para tipificar ambas cosas, personajes y CCAA.

"Dicho esto", matiza ChatGPT, "ten en cuenta que estos ejemplos son meramente informales y pueden no reflejar la diversidad y complejidad de las comunidades autónomas españolas". Y este es el resultado:

Homer, padre de familia y andaluz La Razón

Aunque en un primer intento, la inteligencia Artificial asigna Andalucía al hermano de Moe Szyslack, por el mero hecho de que "tiene un acento andaluz en la serie". Tanto nuestra respuesta definitiva como la de la pregunta de "Aruser@s" es que la Comunidad Autónoma pertenece en su totalidad a Homer Simpson: "debido a su personalidad relajada, su amor por la comida y la bebida, y su inclinación a disfrutar de la vida, características que a veces se asocian con el sur de España".

El fiestero de Barney La Razón

También hubo dudas de a quién asignar el Principado de Asturias. Los candidatos no podían ser más diferentes. Primero intentó colocarnos la IA a Maggie, "debido a su personalidad tierna y su carácter callado, similar a la imagen de un típico "pixueto" (niño/a pequeño) asturiano. Además, Asturias es conocida por su belleza natural y tranquilidad, que encajan con la imagen de Maggie como un bebé tranquilo y curioso". Pero personalmente conseguimos que detrás estuviera Barney Gumble. Barney "es el amigo de Homer que es conocido por su amor por la cerveza y la bebida, y Asturias es famosa por su sidra".

Martin, amarillo canario La Razón

Vamos con las Islas Baleares y una asignación demasiado fácil: "Se podría asignar a Capitán McCallister debido a su conexión con el mar y las Islas Baleares, un destino turístico popular en España", flojo, pero vale. Si nos desplazamos a las otras islas, Canarias, la conexión es aún más dudosa: "Martin Prince. Martin es el compañero de clase de Bart, y su piel pálida y cabello rubio podrían recordar al clima soleado de las Islas Canarias". Curioso teniendo en cuenta que todos los personajes son amarillos.

Milhouse, cántabro de pies a cabeza La Razón

También Cantabria estaba en litigio, y Barney fue candidato "debido a su amor por la bebida, que podría recordar la tradición de la sidra en la región". Más curiosa (e incendaria): Milhouse Van Houten. "Al igual que Cantabria, Milhouse es un personaje un poco olvidado a veces, pero es un amigo cercano de Bart y tiene momentos destacados". Ojo.

Marge, princesa de Castilla y León La Razón

Seguimos con alguna consideración estereotipada en demasía. La IA considera que el personaje de "Los Simpson" asociado a Castilla-La Mancha es Cletus Spuckler. "Cletus es el padre de una gran familia y trabaja en una granja, lo que podría asociarse con las zonas rurales de Castilla-La Mancha". Recordemos que Cletus no se destaca en la serie por sus luces, aunque si goza a veces de buena suerte, que pronto se le acaba. En cuanto a Castilla y León, la IA quiso encasquetarnos a el amigo del abuelo Simpson, el venerable Jasper Beardly, ya que consideró que "es un anciano con una barba prominente, que podría recordar a la rica historia y tradiciones de Castilla y León". Pero finalmente la agraciada adecuada ha sido la mismísima Marge Simpson: "debido a su papel tradicional como ama de casa y su dedicación a la familia, valores que a veces se asocian con la región de Castilla y León".

Bart, catalán de pro La Razón

También intenta la IA colarnos a Martin como Cataluña, ya que cree que el amigo de Bart "se podría asignar a Martin debido a su estilo intelectual y el enfoque en la educación, que podría relacionarse con la región de Cataluña y su énfasis en la cultura y la academia". Pero el culmen llega porque finalmente Cataluña ha recaído en Bart Simpson con una curiosa explicación: "debido a su personalidad rebelde y traviesa, que podría recordar el espíritu independentista y revolucionario que algunas personas asocian con Cataluña".

Ned, qué feito La Razón

Preguntada por Extremadura, la IA ha decidido que su representante amarillo sea Otto Mann, nuestro querido conductor del autobús escolar, "que tiene un estilo de vida relajado y despreocupado, que podría asociarse con el ambiente tranquilo de Extremadura". Muy fan de la elección para Galicia: "Ned Flanders. Ned es un vecino amable y compasivo de la familia Simpson, y su personalidad podría recordar a la hospitalidad gallega". Y cierra esta terna la Región de Murcia, bastante disputada también, pero que finalmente la IA identifica con Disco Stu: "conocido por su amor por la música y el baile, lo que podría relacionarse con la animada cultura festiva de la Región de Murcia".

Apu se sacó primero de valenciano La Razón

Si hay un personaje que es difícil de colocar por sus connotaciones, sería Apu Nahasapeemapetilon, que como dueño del badulaque representa a una minoría inmigrante con un negocio modesto. La IA quiso asignarlo a la capital por su "vida ocupada y cosmopolita", pero finalmente la comunidad que le corresponde es la Comunidad Valenciana: "debido a su trabajo en el Kwik-E-Mart y su origen indio, que podría reflejar la diversidad cultural de la Comunidad Valenciana". Mejor así. Por su parte el País Vasco sería territorio para la personalidad de Todd Flanders, ya que la IA cree que "el hijo de Ned Flanders, con su personalidad amable y religiosa podría asociarse con la cultura del País Vasco".

Lisa, por la Calle de Alcalá... La Razón

Cerramos con La Rioja, asignado a Moe Szyslak, por aquello de ser el dueño del bar de Springfield, "y esto podría recordar a la región de La Rioja, famosa por sus vinos", aunque también fue candidato por Extremadura. Y dejamos a Lisa Simpson para el final. La IA asocia a la querida niña amarilla con la Comunidad de Madrid: "Debido a su enfoque en la educación, su inteligencia y su pasión por la cultura y el conocimiento, características que a menudo se asocian con la ciudad de Madrid".

Quede claro que no hay ninguna maldad en esto y todo ha sido fruto de los robots, como la advertencia final: "Recuerda que estas asignaciones son puramente ficticias y no tienen una base oficial. Es importante evitar estereotipos y generalizaciones cuando se habla de regiones o culturas. Las comunidades autónomas en España son diversas y ricas en historia y cultura, y no pueden reducirse a un solo personaje de Los Simpson o cualquier otra representación simplificada. Las comunidades autónomas españolas son diversas y ricas en cultura, y no pueden ser reducidas a personajes de ficción. Es importante evitar generalizaciones y estereotipos al hablar de regiones y culturas".