"La hípica es un deporte muy seguro"

A pie de pista hay piezas básicas más allá del jinete y el caballo. Y una de ellas es la figura del médico. Eva Díez de Montemayor es una de las médicos habituales en los concursos hípicos de la zona de Madrid y Castilla-La Mancha.

"La afición al caballo llegó mucho antes que la medicina. Ya a mi padre le encantaban y durante la carrera monté durante un tiempo. No como profesional ni como aficionada de competición, pero sí con gusto y sin miedo. Siempre me gustaron los caballos. Años después, una compañera muy querida y respetada me ofreció entrar en este mundo como médico. Lo vi como la oportunidad perfecta de combinar una de mis pasiones con mi profesión", comenta Eva

Desde entonces su presencia es habitual en los concursos. "Estar semanalmente en los concursos, casi todos los fines de semana, me reporta muchas satisfacciones. Y aunque parezca mentira, también relajación, aunque haya lesiones, que en general se producen en clavículas, fracturas de huesos largos, pero las más delicadas son las de cabeza, cuello y abdomen", advierte. El material de protección ha evolucionado mucho: "El uso de chalecos airbag ha reducido muchas lesiones. Y el casco ya es norma básica, no sólo en pista de competición, sino también en la de ensayo y hasta en las inspecciones veterinarias pie a tierra".

La disciplina más complicada para trabajar es el Concurso Completo: "No lo es tanto por la caída del jinete, sino por la dificultad para acceder al lugar del accidente. A veces estás en zonas alejadas o con accesos complicados y eso exige estar muy bien organizados para poder evacuar al jinete en condiciones óptimas, sin entorpecer la competición".

Un aspecto fundamental es el factor emocional del jinete. "Los nervios son inevitables sobre todo cuando hay en juego algo importante. Se nota en cómo entran a pista, cómo compiten y lo que arriesgan. En esos momentos, muchos jinetes consultan más cosas de lo habitual antes de montar. Como médico debes saber cómo abordar a cada uno: qué decir, qué no decir, qué puede alterarles...", apunta. Y con los deportistas se crea un vínculo especial: "Con el tiempo te conocen y eso permite acompañarles también desde lo emocional. Saber cómo están, cuándo necesitan que les hables y cuándo no. Todo eso forma parte del trabajo de un médico de concursos hípicos".

Su calendario de trabajo está definido desde la temporada anterior. "Desde noviembre ya tengo cerrados los concursos y comités organizadores que cubriré al año siguiente. Trabajo con varias disciplinas como Salto, Doma Clásica, Completo y desde hace un par de años, Horseball. A veces coinciden, así que hay que organizarlo todo muy bien para no solaparse ni quedar mal con nadie. Intento siempre cumplir con todos los comités que confían en mí".

Eva recuerda un susto que vivió en Toledo. "Fue una caída fea de cuello. Lo más difícil fue mantener la calma para que los demás también la mantuvieran. Era un accidente serio, aunque finalmente todo salió bien", apunta. "La hípica es un deporte muy seguro. He sido médico en otros deportes y la hípica es la que menos me asusta. Ha habido un cambio muy positivo en la concienciación sobre seguridad".

Como recomendación básica, si un jinete tuviera que llevar un botiquín para ella hay un elemento que no debería faltar: "Un contenedor de hemorragias. Hay vendajes y productos que se pueden autoaplicar para detener una hemorragia y eso puede salvar minutos vitales mientras llega la ayuda. Las lesiones con sangrado son tiempo-dependientes. Poder contener la hemorragia puede significar salvar una vida". Y apunta: "Aunque me considero recién llegada a este mundo, me he sentido muy bien tratada, respetada y querida. Es un mundo que engancha, que ayuda y que relaja. El hecho de ayudar con inmediatez y ver la respuesta al trabajo es muy gratificante. Espero seguir muchos años en la hípica".