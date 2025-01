Los Hispanos son puro carácter: increíble remontada para empatar con Suecia en el Mundial (29-29)

Cuando todo parece perdido, ellos creen. La selección española de balonmano es así, la formen veteranos o jóvenes, como muchos de los integrantes que han acudido al Mundial. Porque todo parecía perdido tras una malísima primera parte ante Suecia, en el primer gran compromiso después de superar a las inferiores Chile y Japón. Los Hispanos perdían su identidad, ni defensa ni contragolpe, y diez pérdidas. La peor combinación. La renta en el intermedio fue de cinco goles (11-16), y había llegado a ser de seis, con Largergren (6 goles en el intermedio) campando a sus anchas.

Hacía falta cambiarlo todo, pero el proceso es lento. Quedaba media hora y Jordi Ribera, el sabio que dirige a la selección, buscó alternativas. La primera fue el riesgo: jugar en ataque con la portería descubierta, con siete hombres de campo. Y por ahí se mejoró en esa zona. La circulación de balón llevó el balón por fin a los extremos, sobre todo a Solé, y los goles empezaron a ser costumbre, sin los vacíos de hasta siete minutos que hubo antes. Faltaba la segunda parte de trabajo, e Ian Barrufet fue protagonista. Jugó como adelantado en defensa, y junto a la gran labor e Sardio, Suecia ya no veía la portería, y cuando lo hacía se encontraba con Gonzalo, que se guardó lo mejor para el final con varias intervenciones extraordinarias. La renta fue bajando. Hasta el minuto 50 no llegó a ser de dos, pero hicieron falta cuatro oportunidades para dejarlo en uno. 27-26, quedaban cuatro minutos de agonía, en los que España logró por fin igualar fuerzas. Con 28-28 se llegó al último minuto. Balón para Suecia, que sacó in extremis un penalti, con exclusión de dos minutos para Ian Tarrafeta, que había sido decisivo en ataque. Lo marcó Ekberg. Con 30 segundos y uno menos, el balón no podía ser para otro que no fuera Álex Dujshebaev, el hombre de los momentos críticos, que marcó un golazo que llevó a las tablas definitivas.

Todavía quedaba un último suspiro, en el que Moller buscó el contragol sacando rápido, pero ahí estaban las manos del otro hermano Dujshebaev, Dani, para evitarlo. Llegó el final. El éxtasis.

España pasa a la segunda fase con tres puntos, los mismos que Suecia. Chile con cero. Del grupo con el que se cruzan, Portugal tiene cuatro, Brasil dos y Noruega cero. Las dos mejores selecciones de todas ellas se meten en cuartos. Los partidos de España son el miércoles 22 contra Noruega (20:30 horas), el viernes 24 contra Portugal (15:30) y el domingo 26 contra Brasil (18:00).

29-Suecia: Palicka (p), Carlsbogard (3), Moller (5), Ekberg (1), Karlsson (3), Wanne (7), Lagergren (9), Gottfridsson, Edvardsson, Sandell, Nisson, Johansson (1), Forsell, Norsten (p).

29-España: Gonzalo (p), Casado, Tarrafeta (4), Álex Dujshebaev (4), Solé (7), Petar Cikusa (1), Garciandia (2), Serdio (3), Dani Dujshebaev (4), Hernández (p), Álvarez, Sánchez-Migallón (1), Dani Fernández, Djordje Cikusa, Ian Barrufet, Javi Rodríguez.