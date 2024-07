El histórico equipo de México al que llega Borja Bastón tras su salida del Oviedo

Oficialmente Borja Bastón ha dejado al Real Oviedo para continuar su carrera en el continente americano. El delantero se formó en la cantera del Atlético, pero comenzó su carrera profesional en el Real Murcia gracias a una cesión. Después regresaría las filas del equipo colchonero y de ahí pasó por diferentes clubes como el Huesca, Deportivo, Zaragoza, Eibar, Swansea City, Málaga, Alavés, Aston Villa, Leganés y finalmente en el Oviedo.

En el palmarés de Borja se encuentra un campeonato de la Europa League en 2010 con el Atlético y fue dos veces campeón de la sub-19 con España en 2011 y 2012. En la última temporada disputó 43 partidos, en los que anotó 10 goles y tres asistencias. Para despedirse del Oviedo el delantero les dedicó estas palabras: "Oviedistas; nunca podría deciros adiós. Porque en mí tenéis desde hace mucho a uno más de vosotros. Os elegí, y repetí mi elección cuando hubo posibilidades de marcharme antes de lo previsto. Y no me arrepiento de 'este amor'. Porque esa elección me permitió defender el brazalete hasta acariciar el cielo, casi alcanzarlo, quedándonos a minutos de lograr vuestro y nuestro sueño".

El Club Pachuca será el nuevo hogar del madrileño. Los "Tuzos" son los actuales campeones de la Copa de Campeones de Concacaf. Consiguieron su sexta copa al vencer al Columbus Crew de Estados Unidos y con esto lograron obtener un puesto para el Mundial de Clubes de 2025 con su nuevo formato. Además, Borja se encontrará en la delantera con el histórico futbolista venezolano Salomón Rondón, ganador del balón de oro en México al mejor atacante de la Liga BBVA MX.

Los del estado de Hidalgo, en México son el equipo más antiguo del país, fueron fundados en 1892 y cuentan con siete títulos de liga, dos Ligas de Ascenso y es el único club mexicano en conseguir una Copa Sudamericana, esto lo hicieron en 2006, cuando el Pachuca venció a un Colo-Colo de Chile, que contaba con unos jóvenes Arturo Vidal, Matías Fernández y Alexis Sánchez, con un marcador de 3 a 2.

Borja Bastón no es la única incorporación que llega de España hacia el Pachuca. En el equipo femenino, la central Kenti Robles también llegó procedente del Real Madrid a las "Tuzas" y jugará por primera ocasión en la liga de su país natal, luego de estar más de dos décadas en España y pasar por equipos como el Espanyol, Barcelona, Atlético y por último portar la camiseta merengue.