El ex jugador del Real Madrid que triunfa en la liga de México

En México se encuentra Álvaro Fidalgo, el español que busca conseguir el bicampeonato con el Club América. El asturiano comenzó su carrera en el Real Madrid Castilla e incluso llegó a debutar al mismo tiempo que Fran Garcíacon el primer equipo en un partido de Copa del Rey, cuando Santiago Solari era el entrenador merengue. En el último tramo del encuentro el mediocampista entró al campo en sustitución por Vinicius Jr.

Fidalgo ha tenido una carrera más vistosa fuera de España. Llegó al Cadete A del Real Madrid en 2012, pasó por todas las etapas hasta que en 2016 debutó en el Castilla, tuvo una cesión en el Majadahonda, volvió al Madrid, debutó con el primer equipo y después se fue libre al Castellón. El primer día de 2021 Santiago Solari fue presentado como entrenador del equipo mexicano con más títulos de liga, el América, y fue petición suya fichar al mediocampista. Un mes después de la llegada del argentino al banquillo, Fidalgo fue presentado con el club, en ese momento también llegó un préstamo.

Álvaro se adaptó rápidamente al fútbol mexicano y en cuanto finalizó la cesión con el club, la directiva hizo válida la compra del asturiano por un millón de euros. La afición ha dejado clara su opinión acerca del futbolista, incluso en varias ocasiones los medios y los periodistas nacionales le han preguntado acerca de una posible nacionalización para que represente a la selección de México. Ante este tema Fidalgo siempre ha sido claro. Comenta que a él solamente le interesa jugar con España: "Me preguntaron esto en entrevistas, no lo sé, no es que cierre una puerta y sea imposible. Uno sabe que estando aquí es difícil llegar a la selección española, de hecho lo mejor que tiene es el mediocampo, ahora en verano sale un chico del Barcelona de 16 años jugando al futbol mejor que nadie". Comentó el asturiano.

Fidalgo ha sido determinante para el club, tanto que pese a la salida de Solari, el jugador ha continuado en la titularidad constantemente. Incluso ha disputado partidos como capitán y cuando el equipo pierde, es él quien sale a declarar frente a los medios.

En México se juegan dos torneos cortos de liga por año, en el semestre anterior el Club América salió campeón con un medio del campo conformado por Álvaro Fidalgo y el ex jugador del Barcelona y Villarreal, Jonathan Dos Santos. Los rumores de su salida de México para regresar a Europa comenzaron e incluso en la rueda de prensa previa a la actual final le preguntaron si había una posibilidad con el Real Madrid ahora que se retira Toni Kroosy entre risas el asturiano contestó: "No jodas. Vamos a ser realistas, Madrid no (risas), vamos a ser serios. Yo estoy centrado en el club y a día de hoy no me importa nada más".

Ahora Álvaro Fidalgo tiene 27 años, ha estado durante los últimos cuatro en el América y su precio en el mercado ha ido en aumento año tras año. En esta ocasión con su club se enfrenta ante el Cruz Azul una nueva final y busca conseguir el bicampeonato, algo que solamente tres equipos han conseguido en el formato de torneos cortos y liguilla después de la temporada regular.