Horario y dónde ver en TV el Alcaraz-Rublev: cuartos de final del Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz está siendo una de las grandes atracciones en este Mutua Madrid Open. El tenista de El Palmar tiene que superar a Andrey Rublev este miércoles 1 de mayo, no antes de las 16:00 horas. El encuentro del español podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar+ y La1. Se jugará en la Pista Manolo Santana de la Caja Mágica (Madrid).

El murciano está a un gran nivel, aunque ya sufrió para doblegar a Struff en cuarta ronda por (6-3, 6-7 y 7-6). Antes de ello, Alcaraz venció en Madrid al kazajo Shevchenko y al brasileño Seyboth Wild con grandes sensaciones.

Esta será la tercera ocasión en la que se enfrenten Alcaraz y Rublev cara a cara. Pues bien, la última fue en el ATP Finals que cerró la temporada 2023, con el español venciendo 7-5 y 6-2 en la fase de grupos del torneo. Casi un año antes, ya jugaron un encuentro de exhibición disputado en Abu Dabi que se llevó el ruso por 2-6 y 1-6.

Alcaraz es el vigente campeón y ahora aspira a ser el primero en la historia que lo gana tres veces seguidas.

"Ha sido, para mí, increíble poder jugar este nivel durante tres horas después de un mes sin competición. Difícil gestionar emociones en el partido, la tensión hasta el último punto no se me ha ido. Eso ha causado los altibajos que he tenido, pero esto es el tenis y hay que lidiar con estas cosas. Parecía que físicamente al final estaba un poco bajo, pero supercontento de haber gestionado bien mis emociones al final del partido y de tener otra oportunidad en la siguiente ronda", aseguró.

"Hay momentos en los que aprietas la derecha, en los que quizás tengas un poco de dudas. Pero en general está bien, intento no pensar en ello. Ha habido algún ataque de pánico en mi equipo por algún estiramiento que he hecho, pero la verdad que muy bien, aguantar tres horas así es superpositivo", dijo Alcaraz.

"Estoy jugando en casa, delante de mi gente, el cariño que recibo aquí es fuera de lo normal. Cuando termina el torneo, espero todo el año para jugar aquí. Es de los pocos torneos en los que puede venir parte de mi familia y amigos, recibir ese cariño es especial. Esta pista me sienta de maravilla, y con el cariño del público más aún", zanjó el tenista español.