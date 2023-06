Horario y dónde ver gratis en televisión la final de la Champions femenina

Después de una larga recuperación de la lesión de rodilla y de un tiempo en el que ha ido poco a poco teniendo minutos, Alexia Putellas está preparada para ayudar al Barcelona a ganar su segunda Liga de Campeones. La cita es esta tarde en Eindhoven, en el Phillips Stadion, y con el Wolfsburgo como último obstáculo para llegar al objetivo. Todavía no ha disputado un partido completo desde que regresó a la competición, pero qué mejor que hacerlo por primera vez en el día más importante del curso. «Alexia, como el resto de sus compañeras, esta disponible para jugar lo que requiera el partido: 1, 30, 90 o 120 minutos», decía Jonatan Giráldez, el técnico azulgrana, que no quiso dar pistas sobre el once que va a poner sobre el terreno de juego, aunque apuntó que es una posibilidad ver a Putellas de falso «9» por su capacidad para ser decisiva en los metros finales.

Un poco de Alexia es mucho y por eso puede ser importante en la búsqueda de la segunda corona del Barcelona, en lo que es la tercera final consecutiva de la Champions, cuarta en cinco años, para las azulgrana, que quieren tomarse la revancha de la decepción del curso pasado ante el Olympique de Lyon (1-3) en el partido decisivo. «El recuerdo de lo del año anterior en Turín está presente. El trabajo de la final es un trabajo que hemos hecho toda la temporada. Ahora somos un equipo mucho más paciente cuando las cosas no salen como queremos. Tenemos opciones», continuaba Giráldez respecto a cómo esa decepción les sirvió para ser un equipo más completo ahora. El Barça quiere recoger el testigo del hegemónico Lyon, porque el título conquistado por las azulgrana en 2021, cuando golearon en la final al Chelsea (4-0), es la única de las últimas siete ediciones que no ha ido a parar a las vitrinas del club lionés. Y es que el Olympique se ha interpuesto dos veces en el camino del Barça en la final por el título (2019 y 2022) y otras tres en el del Wolfsburgo (2016, 2018 y 2020), que en Eindhoven busca su tercer entorchado tras los conseguidos en 2013 y 2014. Campeón de la Copa de Alemania por noveno año consecutivo, pero subcampeón de Liga por detrás del Bayern, el rival hoy del Barcelona, que este año ha dejado en la cuneta a PSG y Arsenal, quiere cerrar el curso coronándose de nuevo en Europa. Pero para eso tendrá que romper los pronósticos, que dan como favorito al Barcelona, con un récord de 29 goles en la fase de grupos (a pesar de la derrota ante el Bayern) y que llega a esta final tras deshacerse de la Roma y Chelsea, el verdugo del Olympique de Lyon en los cuartos de final tras una tanda de penaltis.

«La final del año pasado fue más igualada de lo que dijo el resultado y creo que esta vez será muy parecido. El equipo ha tenido una evolución positiva en las dos últimas temporadas, diría que somos más versátiles, tenemos más maneras de jugar», analizaba Putellas en la previa. Hemos mejorado por la experiencia que hemos acumulado de jugar otras finales. Llevamos mucho tiempo jugando juntas, ha venido gente nueva, pero se ha adaptado rápido. Jugar una final de la Champions es totalmente diferente, no tiene nada que ver al resto de competiciones, y eso es fundamental», añadía la vigente Balón de Oro que asegura estar casi al cien por cien.

La cita es a las 16:00 horas y se puede ver en abierto por TVE-1 y RTVE play, además de en la plataforma de streaming DAZN.