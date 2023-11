El humilde club español que quiere comprar David de Gea

David de Gea está sin equipo desde el pasado 30 de junio y el hecho de que André Onana, portero del United, juegue la Copa Africana de Naciones 2024 de Costa de Marfil le puede abrir un hueco para retornar a la que fue su casa.

Más Noticias Las críticas más crueles a De Gea después de su última pifia

La etapa del portero allí fue dura, especialmente con la prensa. The Sun publicó que el guardameta cometió nueve errores graves durante la anterior campaña y que desembocaron directamente en goles. Rio Ferdinand, ex central del United, fue tajante"De Gea ha cometido un error hoy, pero eso no es lo que cuestiono. ¿Es lo suficientemente bueno como futbolista para jugar en el Manchester United?", llegó a decir en su día.

Pero eso ya parece estar olvidado, al menos para muchos aficionados que piden su vuelta abiertamente mediante las redes sociales.

Más allá de eso, De Gea vuelve a ser noticia porque quiere comprar el CD Eldense, según afirma 'Onda Cero'. "El madrileño estuvo el lunes de la semana pasada en Elda (Alicante) para reunirse con el presidente del club azulgrana, Pascual Pérez, y conocer la situación del proyecto de una de las revelaciones de LaLiga Hypermotion", afirma el citado medio.

Una situación privilegiada

El club consiguió los ascensos a (2ª RFEF, 1ª RFEF y Segunda División) para así regresar a la categoría de plata del fútbol español 60 años después. El Eldense está decimoprimero con 22 puntos y en una gran situación extradeportiva.