Ilia Topuria, confiado antes de su combate con Charles Oliveira: "Tocaré su mentón... y explotará"

18 días restan para que Ilia Topuria vuelva a subirse al octógono de la UFC. El hispano-georgiano se medirá el próximo 28 de junio al brasileño Charles Oliveira en Las Vegas con el cinturón del peso ligero de por medio.

Pasan los días y el interés crece por ver este combate. Se acerca la fecha y desde la compañía ya se empieza a promocionar la pelea, con el objetivo de acaparar todas las miradas. Y es que el UFC 317 es el evento más importante del año para la compañía, denominado también como International Fight Week.

Se trata del evento más grande del mundo de las artes marciales mixtas (MMA), organizado anualmente por la Ultimate Fighting Championship (UFC). Miles de aficionados acuden a estas fechas puesto que los mejores peleadores del mundo y personalidades deportivas se dejan ver por Las Vegas.

La UFC promociona el evento estelar

Menos de tres semanas para que el evento tenga lugar en Las Vegas, y desde la promotora ya se ha comenzado a difundir los primeros vídeos promocionando el combate. Es la pelea que todos quieren ver, en la semana más importante del año.

En 2024, Conor Mcgregor y Michael Chandler iban a ser los protagonistas. Sin embargo, una lesión del irlandés privó a los aficionados de ver el regreso de 'The Notorious'. Para este año, se especulaba que la pelea estelar la protagonizarían Dricus Du Plessis y Khamzat Chimaev, pero finalmente será el excampeón del peso pluma y el excampeón del peso ligero los que animen el espectáculo en un día tan señalado para el deporte.

Topuria advierte a Oliveira

Tras hacerse oficial el primer vídeo promocional del UFC 317, el interés ha crecido. Y es que en él se recogen algunos de los mejores momentos de los dos peleadores a lo largo de su carrera. Sumisiones, 'nocauts' y algunos de los mejores golpes de cada peleador, además de escuchar la voz del hispano-georgiano lanzando un mensaje.

"Me siento muy poderoso en el peso ligero. Voy a tocar el mentón... y explotará", declara el excampeón.

Oliveira también tiene palabras para 'El Matador'

A pesar de no escuchar su voz en el vídeo, Oliveira ya se ha encargado en las últimas semanas de mandar un mensaje al hispano-georgiano. Ambos confían en su poder, y como no Charles no ha dejado escapar la oportunidad para dejarlo claro.

"Do Bronx" desea esta nueva oportunidad. Después de perder el cinturón por fallar el pesaje ante Justin Gaethje en mayo de 2022, y tras caer ante Islam Makhachev en lo que era su intento de recuperar el título, Charles tiene la opción de volver a coronarse.

Su ambición y sus ganas de demostrar que es el mejor de la división le han hecho mandar un aviso a Ilia Topuria durante una entrevista. "Es una gran pelea, él es un gran peleador, pero no necesito demostrarle a nadie quién soy. Esta pelea llegó con una gran oportunidad. Voy a noquear a este tipo. Eso es en serio", aseguraba para el podcast 'Full violence'.