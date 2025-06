Ilia Topuria, más afilado que nunca: "Pega tan duro que me desconectó el sistema nervioso"

Ilia Topuria quiere agrandar su leyenda. El peleador hispano-georgiano es todo un ídolo y una inspiración para muchos españoles. Representa la bandera española allí donde va, y el próximo 28 de junio buscará la gloria.

Tras su paso en el peso pluma, donde derrotó a dos de los mejores peleadores de la historia de la división, Topuria tratará de reinar en una nueva división: el peso ligero. A pesar de que es una categoría más alta, Ilia tiene las condiciones perfectas para dominar en las 155 libras.

Su poder en las manos era notorio en su antigua división, y ahora toda esa fuerza se va a ver potenciada con un mayor peso. Tanto es así, que hasta su propio equipo está "alucinando" con el poder de Ilia tras su subida al ligero.

Javi Climent, entrenador de Ilia, advierte sobre su estado de forma

Ilia Topuria disputará el cinturón del peso ligero este 28 de junio ante Charles Oliveira. Sin embargo, no es la primera vez que pelea en este peso. Ya lo hizo en 2022 ante Jai Herbert, al cual acabó noqueando después de sufrir un 'knockdown' en el primer asalto.

A pesar de ello, aquel Ilia Topuria no es el de ahora. Su nivel ha mejorado notablemente respecto a aquel año, y así se ha visto en los últimos combates. Además, el hecho de subir de peso, sumado a esta mejoraría, hacen que el hispano-georgiano sea un auténtico peligro en el 'striking'.

Tanto es así que Javi Climent, su entrenador de 'striking' ha advertido de la potencia en su pegada durante este campamento. En una entrevista con Álvaro Colmenero, Javi ha asegurado que los entrenamientos durante la preparación han sido espectaculares, e incluso ha llegado a afirmar que ha sufrido las consecuencias de sus golpeos.

"He tenido que subir de peso, pero creo que ni con esas. En esta preparación ha sido la primera vez que Ilia me ha desconectado totalmente pegando abajo, me destrozó el sistema nervioso. Hubo un día que lo pase mal. Se me olvidaron hasta las combinaciones al sentir los golpes en el cuerpo", aseguraba Javi.

El brutal entrenamiento de Topuria para resistir los golpes

Desde el momento en el que se hizo oficial el combate con Charles, Ilia ha compartido a través de sus redes sociales algunos fragmentos de sus entrenamientos. En uno de sus últimos vídeos, 'El Matador' muestra un brutal método para soportar los golpes de sus rivales. El brasileño es uno de los peleadores más peligrosos de la división e Ilia se está preparando para una guerra.

Desde preparar el cardio hasta guantear con sus entrenadores. Ilia Topuria se encuentra preparando todos los aspectos del combate con el objetivo de llegar lo más preparado posible. Se trata de su regreso a las 155 libras, y quiere hacerlo por todo lo alto.

En un vídeo publicado en X, Ilia aparece agarrado a una barra y soportando los golpes de una bola medicinal a la altura del torso.

Topuria avisa a Oliveira

En la rueda de prensa previa a WOW 20, Ilia no dudo en responder a los periodistas. El hispano-georgiano fue preguntado sobre su futuro y el que podría ser su próximo rival en caso de salir campeón en Las Vegas. Ante esta cuestión, Topuria mandó un aviso al resto de peleadores de la división. "No tengo ni idea. Estaré allí el 28 de junio. Primero iba a ser Islam, luego Charles... si Charles se cae, será Arman. El resultado para todos será el mismo: voy a ganar. Me da igual quien sea, me los bailo a todos".

Asimismo, 'El Matador' aseguró que el campamento está yendo a la perfección: "El campamento está yendo súper bien, me siento en una forma estupenda. He estado haciendo sparring estas últimas semanas, he traído compañeros de diferentes partes del mundo y la verdad que me encuentro excelentemente bien", respondía.

Además, Ilia se mostró seguro de alzarse con la victoria este 28 de junio en el UFC 317. "El plan es el de siempre, ir ahí y recoger lo que me gano con muchísimo sacrificio. No tengo ninguna duda de que una vez más brillaremos".