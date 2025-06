Topuria manda un aviso a Oliveira en la presentación de WOW 20: "No tengo duda de que brillaremos una vez más"

La agenda de Ilia Topuria para este mes de junio es apretada. El hispano-georgiano ha tenido que hacer hueco para presentar el evento de 'WOW 20: La noche de los campeones', donde multitud de periodistas han aprovechado para preguntar sobre su próximo combate.

Topuria buscará colocar el 17-0 en su récord el próximo 28 de junio en Las Vegas, donde se enfrentará a Charles Oliveira por el cinturón del peso ligero. Tan solo restan tres semanas para que el hispano-georgiano se suba a la jaula y ponga a España en lo más alto de las MMA.

Ante la cercanía del evento, todas las preguntas han ido dirigidas a Ilia, que no ha dudado en responde acerca de cómo está preparando el combate y cuáles son sus sensaciones de cara a su enfrentamiento con el brasileño.

Un campamento perfecto

El cinturón del peso ligero espera e Ilia Topuria puede hacer historia dentro de la UFC. Por ello, su preparación está siendo medida al detalle para llegar en perfectas condiciones. Ante la pregunta de los periodistas acerca de cómo está siendo su preparación, 'El Matador' asegura que el campamento está yendo a la perfección.

"El campamento está yendo súper bien, me siento en una forma estupenda. He estado haciendo sparring estas últimas semanas, he traído compañeros de diferentes partes del mundo y la verdad que me encuentro excelentemente bien", respondía el excampeón del peso pluma.

Asimismo, Ilia se ha mostrado seguro de alzarse con la victoria este 28 de junio en el UFC 317. "El plan es el de siempre, ir ahí y recoger lo que me gano con muchísimo sacrificio. No tengo ninguna duda de que una vez más brillaremos"

El mensaje de Topuria a Charles Oliveira

Preguntado por los periodistas sobre el futuro y el que podría ser su próximo rival en caso de salir campeón en Las Vegas, Topuria mandó un aviso al resto de peleadores de la división. "No tengo ni idea. Estaré allí el 28 de junio. Primero iba a ser Islam, luego Charles... si Charles se cae, será Arman. El resultado para todos será el mismo: voy a ganar. Me da igual quien sea, me los bailo a todos".

Así se prepara Topuria para su combate

Desde preparar el cardio hasta guantear con sus entrenadores. Ilia Topuria se encuentra preparando todos los aspectos del combate con el objetivo de llegar lo más preparado posible. Se trata de su regreso a las 155 libras, y quiere hacerlo por todo lo alto.

Por ello, en uno de sus últimos vídeos compartidos en redes aparece el propio Ilia agarrado a una barra y soportando los golpes de una bola medicinal a la altura del torso. De esta manera, Topuria fortalece la zona y se prepara para resistir los golpes de Charles Oliveira.

Topuria, la imagen de WOW

Además de tener una cita con las MMA dentro de la jaula, Topuria está presente en la edición número 20 de WOW, la compañía de artes marciales más grande de España. Y es que el hispano-georgiano es la cara visible de la empresa y este jueves ha promocionado el evento que tendrá lugar este fin de semana en el Madrid Arena.

Hecher Sosa y Yaman 'El Diamante' protagonizarán el evento estelar de este sábado, con el cinturón del peso gallo en juego. Además, la compañía pondrá en juego otros tres cinturones más, en este caso del peso mosca, pluma y ligero.

De esta forma, la compañía continua en su crecimiento progresivo, en vistas a que la UFC pueda fijarse en los peleadores más destacados. Tras la gran acogida en diversas ciudades españolas, WOW regresará por todo lo alto a la capital española, ofreciendo no solo una velada de artes marciales mixtas, sino también, actuaciones musicales y más sorpresas.

Cartelera estelar de WOW 20