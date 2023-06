El impresionante golpe Ilia Topuria que ha tumbado a Emmett en la UFC

Ha llegado el momento de Ilia Topuria, el luchador español de artes marciales mixtas. Se está acercando al objetivo y más después de ganar la pelea contra Josh Emmett en Jacksonville, Estados Unidos, y conseguir así un puesto dentro del top 5 de la división del peso pluma del Ultimate Fighting Championship (UFC). Ha sido una pelea en la que Topuria apenas ha dado opción a su rival, que siempre fue remolque y sin posibilidades de hacer daño al español. El dominio ha sido absoluto desde el principio.

En el primer round los dos se han mantenido el respeto, pero fue el español el que supo dominar el octógono y el que acabó dando los mejores golpes, aunque ambos se medían y guardaban las distancias, vigilándose. Y algo parecido sucedió en el segundo asalto, cuando Ilia Topuria continuó dominando el terreno y su rival intentaba ganar espacio a golpes, sin mucho éxito y sin hacer daño. Topuria consiguió tirarle al suelo en este asalto, dejando clara su superioridad. Emmett, que buscaba reaccionar, empezaba a mostrar signos de la derrota que se avecinaba, como la sangre por la nariz.

El tercer asalto comenzó con una patada de Topuria, que no perdió en ningún momento agresividad ni ganas de dominar al rival. Sabía que era su momento y fue a por ello. La cara de Emmett era fiel reflejo del castigo que estaba recibiendo por parte del español. Aunque tenía más experiencia, el hambre de Topuria no le dio ni un respiro. Intentaba aguantar, pero cada vez le era más complicado. Se le estaba haciendo muy larga la pelea a Emmett frente a la voracidad del español.

Topuria quería ganar y quiere hacerlo rápido. Emmett no dejaba de sangrar por la nariz. Se le veía muy mermado, pero aún así siguió compitiendo, quizá más por orgullo que por esperanza. Fue en en el cuarto round cuando Topuria pasó al ataque, ya con el fin de acabar la pelea o por lo menos de inclinarla hacia su lado. Estuvo machando a su rival, le tiró al suelo y ahí le golpeó con dureza. La superiridad del español en este asalto fue tremenda.Los médicos preguntaron a Emmetti si quería dejarlo y contestó que no. Recibió el golpe más hermoso de la velada.

En el quinto asalto, Topuria que vio que tenía todo ganado fue más conservador, aguantó la ventaja, huyó del cuerpo a cuerpo, para no recibir algún golpe traicionero y acabó ganando por unanimidad. Topuria consiguíó su 14-0). Es el primer español protagonista de la UFC.“Ganando esta pelea y Volkanovski defendiendo el título -ante el mexicano Yaír Rodríguez-, en diciembre tenemos la pelea por el título”, decía antes de empezar. Es un ‘grappler’ del más alto nive. En su carrera profesional solo ha escuchado una vez el veredicto de los jueces, en su debut en UFC ante el marroquí Youssef Zalal, compromiso que aceptó en corto aviso. El resto de sus peleas las ha resuelto con cuatro victorias por nocaut y ocho sumisiones -el 68% de sus triunfos. Hasta en nueve ocasiones ha finalizado a su rival en el primer asalto.

Topuria tiene un 50% de efectividad en el golpeo. Da 3,32 golpes significativos por minuto y recibe solo 2,75. En la lucha los números son muy superiores para el español, tiene un 46% de efectividad en el derribo y un abrumador 93% de defensa contra derribo. Mitchell, un experto en la disciplina, solo pudo poner una vez su espalda contra la lona.

Josh Emmett, pese a que llegaga de ser sometido por el mexicano Yair Rodríguez en una pelea por el campeonato interino, no era un rival sencillo, aunque no ha estado a nivel. Emmet, con seis victorias por nocaut, fundamenta su estilo en un ‘striking’ poderoso, y aunque no muy académico, tiene la potencia para terminar la pelea antes del límite en cualquier momento. No ha sido capaz contra Topuria.

Topuria no cumplió con lo que había pronosticado de ganar en el primera asalto, aunque sí mostró la superioridad con la que se pavoneaba antes de comenzar. “Depende de dónde quiera ganarle, dónde me vaya sintiendo mejor durante el campamento porque realmente puedo ganarle donde quiera. Puedo elegir. Soy mejor que él en todos lados. Hasta le gano en ajedrez si quiero”, dijo.