El apasionado mensaje de Topuria a la bandera de España

El español Ilia Topuria no desaprovechó su ocasión y venció por decisión unánime al estadounidense Josh Emmett en el evento Ultimate Fighting Championship (UFC) disputado el sábado por la noche en Jacksonville, Estados Unidos.Topuria apabulló a Josh Emmett y dio un golpe sobre la mesa en la división del peso pluma. El español, con un récord invicto de 14-0, supo hacer su pelea. Anuló la potencia del estadounidense primero y lo desbordó después. Victoria inapelable de Topuria que clama por una oportunidad por el título. Futbolistas como Sergio Ramos y Ferrán Torres vieron el espectáculo e Ibai Llanos lo comentó en Twitter muy gráficamente: "Ilia Topuria Parera", escribió.

Emmett (18-4) comenzó sin complejos, lanzando manos y tratando de presionar a un Topuria bien ordenado. Luciendo, como es habitual, un boxeo muy académico. El estadounidense desencadenaba las combinaciones con la mano adelantada y trataba de aterrizar el volado de derecha, su principal baza. A Emmett le interesaba el intercambio de pólvora, desatar el caos, pero Topuria no cayó en la trampa. ‘El Matador’, paciente, controló el centro de la jaula, aguantó las embestidas del estadounidense y, con medio paso atrás, contestaba con acciones cortas pero precisas para anular al anárquico Emmett.

Topuria siguió con su misma línea de trabajo. Buscando frenar la efervescencia de un Emmett que estaba significativamente tocado. ‘El Matador’ detonó una contundente derecha e incluso puedo sumar tiempo de control con su lucha. Su rival perseguía sombras por la jaula. El Matador’ pisó el acelerador en el cuarto y arrolló al estadounidense. Conectó un tremendo ‘upper’ al contragolpe y lo mandó a la lona, desde ahí fue un monólogo del español. Lo amasó a ras de lona y solo la campana pudo salvar a un Emmett que tuvo que ser revisado por el equipo médico para valorar si podía salir al último capítulo.

El español no asumió riesgos en el quinto asalto ante un voluntarioso Emmett. Sacó a relucir su juego de lucha y apabulló al estadounidense, que estaba en la pelea solo a base de voluntad y con la única esperanza de detonar un golpe aislado que le diese la pelea.

Topuria (14-0) se impuso por decisión unánime en las cartulinas, hizo historia al convertirse en el primer español en ganar una pelea estelar de un evento de la UFC. ‘El Matador’, que pasará a estar en el quinto puesto de la división peso pluma, aporrea la puerta por una oportunidad por el título frente al australiano Alexander Volkanovski.

“Nadie puede igualar el nivel que tengo yo dentro de la jaula, lo hago siempre que estoy dentro y lo he vuelto a demostrar esta noche. Soy el siguiente hombre, sin ningún tipo de duda, me lo merezco”, afirmó Topuria respecto a una próxima oportunidad por el título.“Que Alex (Volkanovski) defienda el título, que se muestre aquí, que todo el mundo verá que su reinado va a acabar”, apostilló.

Topuria nació en Alemania, de padres georgianos y a los 7 años se fue a Georgía. A los 15 llegó a España y fue donde comenzó a practicar las artes marciales. Él está orgulloso de ser español y georgiano. "Me siento súper español y georgiano. Es como tener dos hijos, no puedes elegir entre ellos. A los dos los quieres por igual. Mis padres viene de Georgia y si me cortas me sale sangre georgiana", ha asegurado en alguna entrevista. "El nivel de madurez lo adquirí en España, mi profesión la encontré ahí, mi pasión, mi familia vive en España, mi hijo vive ahí, mi casa, mis amigos, todo está ahí", continuaba. "Tengo un amor inmenso hacia España y hacia Georgia. No puedo elegir y cualquiera que diga cualquier cosa delante de esas dos banderas delante de mí pagará por sus palabras y por sus hechos", aseguró.