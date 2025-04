Ilia Topuria revela su restaurante favorito: un influencer gastronómico lo desacredita

Cada famoso tiene un restaurante preferido. Una buena alimentación es imprescindible para estar en forma y por eso, los deportista de élite tienen su propio lugar de confianza donde disfrutar de la comida.

En el caso de Ilia Topuria, su sitio ideal era un misterio hasta que un influencer gastronómico se interesó por ello. "Cenando con Pablo" es famoso en redes por visitar multitud de restaurantes y dejar su propia opinión acerca de la comida en su canal de Youtube.

Durante un encuentro entre el hispano-georgiano y Pablo Cabezali -su nombre real-, el influencer consultó a Ilia cuál era su restaurante favorito de España. Tras una breve pausa, el excampeón eligió el "Nou Collonet", ubicado en Tabarca. Y ante esta respuesta, Pablo se dirigió a él para valorar cuanta razón tenía Ilia.

El restaurante favorito de Ilia Topuria

Tras la charla, el influencer admitió no haber estado nunca en ese restaurante, por lo que decidió grabar su experiencia. Para ello, Pablo se marchó hasta Tabarca, una isla perteneciente al ayuntamiento de Alicante, para probar el menú que había encandilado al hispano-georgiano.

Según Ilia, el plato estrella del lugar es el pulpo, y bromeó con el influencer antes de su visita: "Le voy a decir a mi amigo Edu, que es su restaurante, que te prepare algo exquisito. Te lleva con el barco y todo", aseguraba el excampeón.

Un menú que dejó indiferente al influencer

Sin embargo, desde su llegada al restaurante, Pablo comenzó con mal pie. Por un lado, el youtuber mostró el estado de la carta, asegurando estar muy anticuada: "Si no fuese porque la carta está en euros, os diría que es anterior a mi nacimiento", relataba en el vídeo.

La grabación prosigue y comienzan a llegar los primeros platos. En primer lugar, el influencer pide una fritura, la cual asegura estar bastante aceptable, y prosigue con el pan tostado acompañado de ali oli y tomate. No obstante, comienza a observar los primeros fallos. "El tomate es muy aguado, es muy raro y no me inspira confianza. Por su parte, el alioli bien, pero no hay cosillas de momento que me emocionen", aseguraba.

El siguiente plato en probar es el de quisquillas de Santa Pola, que cuesta 18 euros. "Son cocidas y creo que funcionan mejor a la plancha. En esta se han excedido con la cocción, están más hechas, aunque no está mal para ser el único marisco que tienen en toda la carta, pero nada en especial".

A continuación, Pablo recibe en la mesa el arroz a banda y el caldero tabarquino, y a pesar de que su calidad no es mala, el youtuber destaca que no tiene nada de especial. "Sabe mucho a ajo la sopa, mientras que la patata cocida tiene un tono amarillento extraño, sin más", describía sobre este último plato.

Una vez finalizada la comida, "Cenando con Pablo" muestra el total de la cuenta de toda la comida. Comenta que le ha costado 80,75 euros y concluye el vídeo haciendo esta valoración: "Es un nivel flojo lo que yo me he encontrado, a lo mejor en julio y agosto venden un producto de la leche, pero yo me he encontrado un restaurante muy desangelado desde la carta hasta todo".