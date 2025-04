Ilia Topuria lo tiene claro: "finalizaré a Islam Makhachev con su sumisión favorita"

La incertidumbre por conocer la próxima pelea de Ilia Topuria asciende con el paso de los días. El anuncio parece inminente, pero la espera se está haciendo larga para los amantes de la MMA. A falta de confirmación oficial, los rumores se siguen sucediendo, lo que mantiene "distraídos" a los seguidores.

Sin embargo, Ilia lo tiene claro. Quiere a Islam Makhachev y así lo ha dejado claro en varias ocasiones. Él mismo ha asegurado que la UFC tiene esta misma pretensión, pero la realidad es que no existe una confirmación oficial por parte de la promotora.

Por ello, solo queda esperar para saber cuál será el siguiente desafío de "La Leyenda". Pero mientras eso sucede, el hispano-georgiano continúa calentando ese posible enfrentamiento, y esta vez ha dejado un osado vacile al ruso.

"Lo finalizaré como el quiera"

En una reciente entrevista, el ahora excampeón del peso pluma realizó unas polémicas declaraciones que no le van a gustar al daguestaní. Ante las preguntas de "PBD podcast", el hispano-georgiano lanzó un dardo en caso de pelear contra Makhachev.

"Yo personalmente le preguntaría algo como: ‘¿Cuál es tu sumisión favorita?’. Por ejemplo, El 'D Arce Choke'. Voy a someterle con eso. No hay problema. Lo llevo cerca de Khabib y lo someteré cerca de Khabib. Khabib hablaba con Dana cuando peleaba. Si él dice una barra de brazo o una guillotina, voy a por eso. No hay problema, va a ser aún más entretenido para mí", aseguraba Ilia ante el asombro del presentador.

Un anuncio a la vuelta de la esquina

Entra el mes de abril y el anuncio sobre la próxima pelea de Ilia Topuria está a la vuelta de la esquina. La idea del hispano-georgiano era la de pelear en la International Fight Week del 29 de junio en Estados Unidos, y tan solo queda por saber el rival al que se enfrentará.

Según las declaraciones de Dana White hace un par de semanas, el camino de Ilia en las 155 libras se descubriría sobre estas fechas. Por su parte, el hispano-georgiano confirmó durante la rueda de prensa posterior a WOW 17 que "La Leyenda" estaría enfrentando a Makhachev según la propia UFC.

"Realmente no tengo claro con quién va a ser mi próximo combate. Lo único que tengo claro y la palabra que tengo de parte de la UFC es que mi próximo combate va a ser por el título mundial. Después si va a ser Islam o Charles, no tengo ni idea, pero la promesa es que el cinturón esté en juego. Esa ha sido la promesa por dejar el título -del peso pluma- vacante. Siempre que me han prometido algo, lo han cumplido", aseguraba Topuria.

La realidad es que el hispano-georgiano confía en la palabra de la promotora, y realmente la pelea encajaría a la perfección. Ambos han tenido suficiente tiempo de recuperación desde sus últimos combates y se trata de un enfrentamiento con mucho sentido, teniendo en cuenta que Islam ha derrotado a una gran cantidad de contendientes.

Otro de los alicientes para la UFC es que, a nivel económico, la pelea sería de las más vendidas del año. Ambos peleadores se han dedicado palabras y actualmente conforman el número uno y tres del ranking libra por libra de la UFC.

Además, no sería nada raro que la UFC le diera la oportunidad a Ilia, ya que existen precedentes como el de Alexander Volkanovski, que peleó hasta dos veces por el cinturón sin haber debutado antes en el peso ligero. Por ello, a falta de anuncio oficial, la pelea que más generaría sería la de Topuria contra el campeón. Pero nunca se sabe, y existen más opciones sobre la mesa que también pueden interesar. Habrá que ver cuál es la decisión final y, sobre todo, saber la fecha exacta en la que Ilia "La Leyenda" Topuria vuelve a pisar la lona de la jaula.