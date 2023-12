Las impactantes declaraciones de Sergio Rico sobre su accidente

Sergio Rico, portero español del PSG, atendió a la Cadena COPE sobre recuperación tras estar 26 días en coma inducido en la UCI por su accidente el 28 de mayo de 2023.

"Estoy con ganas de que el médico me dé algo más de libertad porque yo me siento bien.... Quiero volver a mi rutina y volver a sentirme futbolista. Perdí 20 kilos. Pesaba sobre 92 y me quedé en 73. Ahora peso 88 kilos. Estaba sedado con fentanilo. Incluso en el proceso de que me bajaron la sedación, porque no me lo pueden quitar del tirón, no recuerdo nada de ese proceso".++"Se hace duro y cuesta arriba, mi familia iba a visitarme y no tenían ninguna respuesta, solo veían una persona dormida", dijo.

"Yo sigo siendo el mismo. Al final, fui el que menos he sufrido, no me he dado cuenta de la misa la media. Mi pensamiento no ha cambiado", aclaró.

"Nuestro día fue tan mágico como siempre ha sido lo nuestro, y no, no somos la pareja perfecta, también hay días grises y discutimos por absurdeces, pero soy plenamente feliz cuando estoy contigo en el sofá de casa, con nuestros perritos siendo una familia, que sé que está, junto a ti, mi lugar en el mundo, sea en la ciudad que sea. Tú nunca me fallas, tú eres la persona más valiente y más fuerte que conozco, por eso sé que no te vas a rendir, por nosotros, por nuestra familia que aún tenemos que agrandar, por todas los momentos felices que me debes, por toda la gente que te ama, por todos los aniversarios que tenemos que celebrar mi amor. Hemos superado mucho juntos, y sé que podremos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que sólo tú me sabes dar. No es el primer aniversario que me había imaginado, pero prometo que cuando despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos", escribió hace unos meses Alba, su pareja.