La nueva imagen de Sergio Rico en el hospital

Alba Silva, mujer de Sergio Rico, subió a sus redes sociales la primera imagen del portero del PSG en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla después de que sufriese un traumatismo craneoencefálico en El Rocío el pasado 28 de mayo con un caballo.

"No tengo mucho que enseñaros o contaros, o quizás sí, porque podría escribir un libro con todas las emociones que he sentido durante estos dos meses, pero prefiero quedarme con lo importante, que estamos y que no tendré vida para agradecer tanto cariño en cada uno de vuestros gestos y mensajes. Gracias y más gracias", dijo Alba Silva. "¡Buenos días pequeña! No hay dudas de que te volvería a elegir una y mil veces más. Mi mayor tesoro, sin duda, eres tú. Te amo con todo mi corazón. Sergio se encuentra bien. Gracias a Dios está muy bien y bueno, cuando los médicos lo consideren oportuno le operarán", dijo Alba Silva.

Sergio Rico tendrá que pasar otra vez por el quirófano para volver a ser operado de las heridas. Estuvo 20 días en la UCI. Ahora bien, dentro de la gravedad, el deportista evoluciona muy favorablemente en los últimos días y se encuentra bien 'neurológicamente'.

Sergio Rico, en el hospital .

"Nuestro día fue tan mágico como siempre ha sido lo nuestro, y no, no somos la pareja perfecta, también hay días grises y discutimos por absurdeces, pero soy plenamente feliz cuando estoy contigo en el sofá de casa, con nuestros perritos siendo una familia, que sé que está, junto a ti, mi lugar en el mundo, sea en la ciudad que sea. Tú nunca me fallas, tú eres la persona más valiente y más fuerte que conozco, por eso sé que no te vas a rendir, por nosotros, por nuestra familia que aún tenemos que agrandar, por todas los momentos felices que me debes, por toda la gente que te ama, por todos los aniversarios que tenemos que celebrar mi amor. Hemos superado mucho juntos, y sé que podremos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que sólo tú me sabes dar. No es el primer aniversario que me había imaginado, pero prometo que cuando despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos", escribió hace unos meses Alba, su pareja.