El viral mensaje de Rafa Nadal a Froilán por teléfono tras ganar en el Mutua Madrid Open

Rafael Nadal acumula tres victorias seguidas en un mismo torneo por primera vez en año y medio que le han instalado en los octavos de final del Masters 1.000 de Madrid, donde le espera el checo Jiri Lehecka, contra el que no tiene muchas esperanzas de ganar.

"No sé. Hasta que el martes vea cómo estoy; y esa es la realidad. Vamos a ver si soy capaz de jugar dos días seguidos, de jugarlo con garantías. Es una incógnita para mí. Hace mucho que no juego asumiendo estas cargas en partido oficial. Si puedo competir el martes será positivo haber competido cuatro días seguidos. Eso lo dan partidos y victorias y en eso estamos", relató Nadal.

"Me sorprendería ganar. Lehecka tiene un saque muy potente con golpes fuertes desde el fondo de la pista. La calidad de Lehecka es otro paso. Veremos. Ganar a Cachín no me ha sorprendido tanto. Si estoy competitivo el martes, para mí es un éxito", indicó el ganador de veintidós Grand Slam, que días atrás se entrenó con el checo en las instalaciones de la Caja Mágica.

"Hace tres semanas perdía con los chicos de la academia, no podía sacar, y ahora estoy compitiendo otra vez. Poco a poco, pero es un avance. Aunque esté en una situación diferente de mi carrera y de mi vida, he construido mi carrera valorando los avances y estoy intentando pasar por este proceso otra vez", insistió Nadal, que tuvo que estar en pista tres horas para derrotar a Pedro cachín.

"Veremos como me encuentro. Estoy contento. No sé cómo me voy a levantar, ahora no siento que el partido me haya hecho daño. Físicamente hay que mejorar muchos aspectos, pero he aguantado, así que, bien", resumió el tenista balear, que jugará en octavos en el turno de noche, algo poco habitual.

Está contento y pone contentos a todos. Así le han ido a ver muchas personalidades y famosos. En cualquier sector de la grada, sol o sombra, palco o asiento del montón, había una cara conocida celebrando los golpes de Rafa: deportistas, autoridades, ex ministros, famosos. La infanta Elena, Alejandro Sanz, Carlos Sainz, Raúl González, Rudy Fernández... La parroquia madridista acudió en tropel a arropar a uno de los suyos.

La infanta Elena y la Infanta Cristina le han puesto en contacto con Froilán.

"Hemos sufrido desde aquí, desde Abu Dabi", le dice por teléfono

"Un saludo al abuelo", le dice Nadal

"El abuelo también ha sufrido", contesta Froilán.

"Mándale un abrazo fuerte", acaba Rafa Nadal.

