Horario y dónde ver en tv el Alcaraz - Struff y el Nadal - Lehecka de octavos de final en el supermartes del Mutua Madrid Open

El Mutua Madrid Open, torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 que se celebra en la capital de España, vivirá hoy martes uno de los días grandes, pues se celebran todos los partidos de octavos de final del cuadro masculino, con la presencia de dos tenistas españoles, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.

En el puzle que suponía hacer el horario del cuadro había un problema añadido y es que también esta noche se disputa la ida de semifinales de la Champions entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. Era un problema en dos sentidos, uno el de las televisiones y las audiencias y el de que tanto Alcaraz como Nadal son seguidores empedernidos del conjunto blanco y el horario nocturno coincidía con el partido de fútbol. Al final, se impuso la lógica.

Horario y dónde ver en tv a Alcaraz y Nadal

Esa lógica apuntaba a que quien tuviera que jugar más tarde fuera Nadal. Rafa prefiera hacerlo a las cuatro de la tarde, pero teniendo en cuenta que su duelo de tercera ronda contra Cachín terminó más allá de las siete del lunes, iban a pasar 20 horas entre un duelo y otro, demasiado poco. Por eso, el encuentro entre Nadal y Lehecka se disputará hoy martes 30 de abril en el segundo turno de la noche. A las 20:00 juegan Keys y Jabeur, uno de los cuartos de final del cuadro femenino, y justo después Rafa saltará a la pista, por tanto será sobre las 21:30 o las 22:00, aproximadamente. “Me parece bien. No es una hora que me hubiera gustado, pero dado lo que me ha pasado hoy creo que lo más prudente es esa hora, más que las cuatro. Estoy de acuerdo. Tengo más horas para dormir y para trabajar”, admitió el zurdo. Su partido de tercera ronda, además, duró tres horas y cuatro minutos.

Por tanto, el Alcaraz - Struff será a las 16:00 horas. Ambos duelos pueden verse en televisión gratis a través de Teledeporte, y también en Movistar+. Además, el minuto a minuto podrá seguirse en la web de LA RAZÓN.

Así lo ven Rafa y Carlos

“Me sorprendería ganar, y más después del partido de hoy [por las tres horas]”, dijo Nadal sobre su duelo con Lehecka. Todavía está pendiente de su cuerpo, de cómo se levanta, de cómo reacciona al esfuerzo, tras un año y medio en el que apenas ha jugado partidos, y menos en días consecutivos. “Entrené con él el otro día, tiene un saque muy bueno, golpes muy buenos desde el fondo. La calidad de bola y velocidad de Lehecka es otro paso, así que veremos. Ganar hoy [por ayer] no me ha sorprendido, ganar mañana [por hoy] es un paso más. Si estoy competitivo es un éxito”, prosiguió Rafa. El resultado de ese partidillo de preparación contra el checo fue una derrota del español.

Alcaraz, por su parte, repetirá en octavos de final lo que el año pasado fue la final, en la que se impuso por un apurado 6-4, 3-6 y 6-3. Al murciano le espera el saque del alemán, que es un cañón. "Sé de su nivel, buen saque y volea y buenos tiros de fondo", opinó Carlos.

Resto de la jornada

El supermartes lo estrenan Medvedev y Bublik a las 11:00 horas, seguido del duelo de cuartos del cuadro femenino entre Swiatek (la número uno y verdugo de Sara Sorribes, la última española en el cuadro individual) y la brasileña Haddad Maia. Eso de día en la pista Manolo Santana, más el duelo de Alcaraz. Por la noche, los dos encuentros ya citados, con el de Nadal como plato estrella.

En el estadio Arantxa Sánchez Vicario: Rublev y Griekspoor (11:00), seguido de Hurkacz - Fritz, Cerúndolo - Zverev, Sinner - Khachanov y Félix Auger-Aliassime - Ruud.