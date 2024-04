La “realidad” de Nadal y su cuerpo tras meterse en octavos de Madrid: “Hace tres semanas casi no podía sacar, moverme, y me ganaban los chicos de la Academia”

Rafa Nadal sigue ilusionando con sus actuaciones en el Mutua Madrid Open, como el último triunfo contra Pedro Cachín, tras tres horas de batalla, para meterse en octavos de final; y también sigue siendo muy prudente a la hora de analizar todo después en conferencia de prensa. “¿Cómo estás?”. “Bien, mañana veremos. Contento. No sé cómo me voy a levantar a nivel de fatiga, pero no creo que esto me haya hecho daño hoy. Claro que se necesita mejorar, pero he aguantado”, dijo primero, optimista, y en este sentido añadió: “Mi físico no estaba peor en el tercer set que en el segundo. Son pequeños pasitos hacia delante y mañana necesito más”.

Jugar dos días seguidos

Pero después llegó la reflexión más profunda: “No lo sé, hasta que mañana vea cómo estoy. Esta es mi realidad actual. A ver si soy capaz de jugar dos días seguidos, a ver cómo me levanto mañana. Espero que sí [estar preparado]. Es una incógnita para mí, hace mucho que no juego asumiendo estas cargas en partido oficial. Si eso ocurre y puedo competir, habrá sido una semana muy positiva, independientemente de lo que pase contra Lehecka”, desveló. El Mutua Madrid Open dura ahora dos semanas, pero en su parte del cuadro, entre la tercera ronda y los octavos no hay día de descanso. La última vez que jugó dos días seguidos fue en Brisbane, y después del segundo, que perdió, acabó lesionado. “Tras perder contra Jordan Thompson, en la rueda de prensa dije que pensaba que no era mucho, después lo era. Ahora no tengo esos pensamientos negativos, pero nadie sabe lo que puede pasar. Y esa es la verdad. Estoy hablando de corazón”, afirmó.

"Un avance"

“Hace tres semanas y media en Manacor estaba casi sin poder sacar ni moverme, perdiendo con los chicos de la Academia un día y otro día y otro día, esta es la verdad, y ahora estoy compitiendo con gente del circuito otra vez, no sé hasta qué nivel, pasito a pasito, pero hay un avance. Creo que he construido toda mi carrera desde valorar las pequeñas mejores, construir día a día la confianza, el juego. Estoy en ello, aunque ahora es una etapa más complicada”, aseguró también.

Le sorprendería ganar a Lehecka

“Sí, me sorprendería ganar mañana, y más después del partido de hoy”, opinó. “Entrené con Lehecka el otro día, tiene un saque muy bueno, golpes muy buenos desde el fondo. La calidad de bola y velocidad de Lehecka es otro paso, así que veremos. Ganar hoy no me ha sorprendido, ganar mañana es un paso más, aunque si estoy competitivo es un éxito”, dijo. ¿Cómo terminó ese partidillo de entrenamiento? Rafa perdió. “Espero estar mejor. Soy más impredecible de lo que solía. Solía ser predecible, regular, pero ahora no. Nunca había estado casi dos años sin jugar torneos”.