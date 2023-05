Unos inmensos Tavares y Williams-Goss mantienen al Madrid con vida en la Euroliga

El Madrid sigue vivo en la Euroliga. En el primer capítulo a vida o muerte en Belgrado, el equipo de Chus Mateo se agarró a sendos partidos monumentales de Williams-Goss (22 puntos) y Tavares (26 puntos y 11 rebotes) para forzar el cuarto partido el jueves.

Zeljko Obradovic en Belgrado es Dios. Aleksandar Vucic, el presidente de la República Serbia, a su lado es un secundario. Por eso los llamamientos a la calma del entrenador de Partizán fueron atendidos por los más de 20.000 hinchas que abarrotaron el Stark Arena. La pancarta que ambos equipos compartieron antes de empezar -"El baloncesto une a la gente"- era la particular llamada a la calma de la Euroliga. Partizán y Real Madrid se dedicaron a jugar, aunque al principio sólo lo hicieran los serbios.

Chus Mateo apostó por Cornelie como titular por las sanciones a Yabusele y Deck. El ala-pívot francés estuvo igual de ausente que sus compañeros en los primeros 2:21. En los tres primeros ataques, el Madrid no logró ni lanzar. Y el Partizán estuvo igual de suelto que en los partidos en Madrid. ¿Presión? Nula. El 12-0 de salida contrastaba con las cuatro pérdidas que sufrieron los blancos antes de empezar a sumar. Chus Mateo probó a Hezonja como ala-pívot, recurrió a la zona que le dio resultado durante unos minutos en el segundo partido... pero enfrente parecía que estaban los primos buenos de Punter y Lessort, los sancionados del Partizán. Yann Madar, un base israelí de 22 años, y Alen Smailagic, un ala-pívot de la misma edad, parecían Sasha Djordjevic y Vlade Divac. Dos jugadores que no habían disputado la Euroliga hasta esta temporada se merendaron al Madrid entre el primer cuarto y el arranque del segundo (37-22).

El Partizán sumaba con demasiada facilidad pese a la presencia de Tavares. La esperanza era que ese ritmo anotador -rozando los 110 puntos- resultaba insostenible. Sin Punter y Lessort, el promedio tenía que bajar. Chus Mateo insistió con la zona y el Madrid empezó a sentirse algo más con la dirección de Sergio Rodríguez. El equipo blanco se empeñó en buscar a Tavares y dio resultado. El pívot no está en su estado de forma ideal, pero incluso así resulta determinante. La insistencia en jugar con él se convirtió en una pesadilla para el Partizán. Tavares estuvo 15:48 en pista en los dos primeros cuartos y se fue al descanso con 16 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. El Madrid seguía por detrás, pero había sido capaz de dejar atrás un arranque doloroso.

Se trataba de seguir creyendo y el que más se empeñó en la misión fue Williams-Goss. Además de su habitual intensidad atrás aportó muchos puntos inesperados y eso aumentó la confianza del grupo. Aunque para alimentar esa fe nada mejor que el factor Tavares. Su simple presencia ya es determinante. Con él y cuatro "pequeños", el Madrid pasó a dominar. En ese escenario, Musa y Hezonja dieron también un paso al frente (58-63). El Partizán había pasado de anotar 32 puntos en el primer cuarto a sumar sólo 31 en los dos siguientes. Tavares no tuvo un segundo de tregua en el tercer periodo y allí siguió en el comienzo del último.

Entre Leday, Exum y Nunnally, porque Obradovic ya puso todo lo que tenía en pista, dieron la vuelta al partido (77-75, min. 37). Tavares no había tenido una tregua; Williams-Goss estaba con cuatro faltas y los dos aleros balcánicos se habían volatilizado. Tavares pedía a gritos ayuda. Sin un segundo de tregua él seguía sumando. Y era el pilar al que se agarraba el Madrid en los dos lados de la pista para entrar con todo por decidir en el último minuto (77-77). Edy siguió sumando. Un rebote ofensivo resultó providencial y la acción siguiente fue del otro héroe en Belgrado, Nigel Williams-Goss. El base anotó de tres y permitió al Madrid llegar en ventaja a los 24.8 segundos finales (77-80). El Madrid apostó por la defensa, Nunnally no anotó de tres y Hezonja cerró el partido con dos tiros libres. El triple desesperado de Leday no sirvió de nada. El jueves habrá cuarto partido.

80. Partizán (32+16+15+17): Madar (12), Andjusic (6), Nunnally (13), Leday (15) y Smailagic (15) -quinteto titular- Papapetrou (4), Exum (11), Koprivica (0), Avramovic (0), Trifunovic (2) y Vukcevic (2).

82. Real Madrid (19+26+21+16): Williams-Goss (22), Llull (0), Musa (9), Cornelie (0) y Tavares (26) -quinteto titular- Hezonja (12), Rudy (6), Hanga (3), Randolph (1) y Rodríguez (3).

Árbitros: Ryzhyk (Ucr), Difallah (Fra) y Mogulkoc (Tur). Eliminado Madar.

Incidencias: 20.091 espectadores en el Stark Arena de Belgrado. Tercer partido correspondiente a los cuartos de final de la Euroliga.

Cuartos de final

A. Fenerbahçe, 1-Olympiacos, 1 (79-68; 78-82; día 3, 19:45; día 5, 19:45 y día 9, ¿?)

B. Maccabi, 1-Mónaco, 2 (67-79; 86-74; 78-83; día 4, 20:05 y día 9, ¿?)

C. Zalgiris, 0-Barcelona, 2 (91-69; 89-81; día 3, 19:00; día 5, 19:00 y día 9, ¿?)

D. Partizán, 2-Real Madrid, 1 (87-89; 80-95; 80-82; día 4, 20:30 y día 9, ¿?)

Final Four Kaunas (19-21 mayo)

Semifinales: ganador A-B y ganador C-D. (Dazn)