Iturralde no se calla y es muy duro contra Cristóbal Soria por acusarle de anti madridista

Cristóbal Soria, exdelegado del Sevilla y conocido por su antimadridismo en El Chiringuito que presenta Josep Pedrerol, ha afirmado que celebró la victoria del Barcelona al Real Madrid 2-6 junto a Iturralde González, quien era árbitro en activo en ese momento, en un vestuario del campo del Sevilla. La controversia surge porque Iturralde González, a pesar de ser un árbitro en activo, supuestamente celebró la derrota del Real Madrid. Esta afirmación fue hecha por Soria durante la presentación de un libro del periodista Felipe del Campo. Según Soria, ambos se abrazaron al conocer el resultado del Clásico que terminó con una victoria del Barcelona por 2-6.

Los seguidores del Real Madrid han expresado su indignación por este hecho, ya que consideran inapropiado que un árbitro en activo celebre una derrota de un equip. Iturralde González, por su parte, es conocido por sus comentarios polémicos y ha sido criticado por su posicionamiento en el Caso de Negreira y contra la televisión del Real Madrid.

Al final, Iturrade ha publicado un vídeo contestando: "He estado pensando sin contestar, si llego ya estar solo no hubiese salido, pero es que hoy en día con el tema arbitral, con el tema Negreira, que es el tema más grave del fútbol español y espero que se dicte sentencia para que quien tenga que pagar pague, he decidido salir. Voy a desmentir esas graves acusaciones, bueno una anécdota que no es real", ha dicho con claridad. No parecía muy enfadado.

Y ha seguido."Cristóbal Soria dice que entra al vestuario cuando estoy solo tras un calentamiento. En ese vestuario arbitral están los asistentes, el cuarto árbitro, el delegado del partido, a veces otro delegado de campo", explicaba Iturralde para desmentir que estuviera solo. Era imposible, viene a decir. "Es decir, hay cinco o seis personas, esa soledad es incierta o imposible".

Luego ataca a Cristóbal Soria: "Si se cuentan anécdotas, que las pueda sostener. Eso hace daño al colectivo arbitral. No es cierto, que lo sepáis, me da igual un Real Madrid, un Barcelona, un Atlético", dice asegurando que no tiene predilección por ningún equipo. "Está bien la historieta, para la noche de Reyes, pero no es cierta, hacen daño y es mejor no usar otras personas para que hablen de ti", acaba contra Cristóbal Soria,