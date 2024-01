El sorprendente equipo de LaLiga que podría fichar a Raúl de Tomás al Rayo Vallecano

Un año después de que pudiera ser inscrito con el Rayo Vallecano, Raúl de Tomás podría abandonar el conjunto franjirrojo. La segunda etapa del delantero en el equipo madrileño no ha sido como se esperaba y atacantes como Sergio Camello han estado por delante tanto para Andoni Iraola el pasado curso como para Francisco el presente. Eso es algo que querría aprovechar Las Palmas para hacerse con el futbolista de 29 años.

Si bien el Rayo Vallecano podría ver con buenos ojos liberarse de la elevada ficha de un Raúl de Tomás que aún no sabe lo que es ver puerta esta temporada, Las Palmas quiere negociar primero con el delantero. Según se ha publicado, será cuando el delantero dé el visto bueno cuando el conjunto canario negocia su fichaje. Lo que no ha trascendido es si Las Palmas se haría con sus servicios como cedido o si está dispuesto a comprar a Raúl de Tomás al Rayo Vallecano.

Raúl de Tomás podría ocupar en Las Palmas el hueco que ha dejado Jonathan Viera

El jugador de Las Palmas Jonathan Viera dejó recientemente el club por "un problema" con el entrenador del equipo, Xavi García Pimienta, al que acusó de no preocuparse del estado de salud de su mujer.

"Tampoco hay que tener una bola de cristal para saber que hay un problema con el entrenador; su problema no sé cuál es, el mío sí sé cuál es. Su problema no lo sé porque no me lo ha explicado. A partir de ahí, todo se ha complicado, y para no crear un problema cada vez más grande hablé con el presidente y le dije que lo mejor era hacerme a un lado. Soy una persona justa. Creo que se ha hecho la bola cada vez más grande, no lo pararon a tiempo, y al final el único perjudicado fui yo", declaró en su rueda de prensa de despedida.

En ese sentido, el jugador canario explicó que su enfado con el preparador catalán deriva del comportamiento de este a raíz de un "problema personal muy grave" de su mujer, recuperada de un tumor en el útero. "Yo sí sé el problema que tengo con el entrenador, cuando quieras te lo explico, pero no sé el problema que ha tenido el entrenador conmigo. He tenido un problema personal muy grave con mi mujer, todo el mundo lo sabe", indicó.