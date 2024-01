La transcendental condición económica que el Real Madrid pone a Mbappé, según Josep Pedrerol

El futuro de Kylian Mbappé, el delantero estrella del Paris Saint-Germain (PSG), sigue siendo el tema principal del fútbol y del que está pendiente todo el mercardo futbolístico. Lo que parece es que, este año, si se va a decidir antes, sin tanta espera. A pesar de que su contrato con el PSG expira en junio de 2024, el jugador de 24 años aún no ha decidido si renovará su contrato con el club francés o si buscará nuevas oportunidades en otros equipos. Entre los posibles destinos, el principal, el que está por delante si deja París es, evidentemente, Real Madrid, aunque las condiciones de su posible fichaje han sido objeto de especulación y debate y van a seguir siéndolo. Sobre todo porque la postura del club blanco ha cambiado mucho.

Según el presentador de "El Chiringuito", Josep Pedrerol, el Real Madrid ha establecido condiciones claras para la posible incorporación de Mbappé.

Después de gran inversión que el club ha hecho en nuevos jugadores desde que Mbappé rechazó su oferta en 2022, el Real Madrid no va gastar el mismo dinero que antes.

Pedrerol ha revelado que, si Mbappé decide unirse al Real Madrid, no será el jugador mejor pagado del equipo .

. Además, no recibirá un bono de fichaje de 100 o 150 millones de euros, lo que significa que el jugador tendría que ajustar sus expectativas económicas

Pedrerol también ha informado que el Real Madrid está seguro de las intenciones de Mbappé, de que le apetece bastante jugar en el club blanco.

pero desconfía de un entorno que ya obligó al jugador a echarse atrás cuando tenía su fichaje cerrado y pactado con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

"No, no tomé mi decisión, no tomé una elección. Con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los próximos plazos»,dijo Mbappé la última vez que habló con los medios de comunicación, continuando con su postura de no adelantar nada.

Se le veía contento en el PSG de Luis Enrique: "Lleva tiempo, pero creo que estamos empezando a ver cosas interesantes. No sé cómo se ve afuera, pero creo que está más estructurado, hay cosas que están surgiendo", decía. También desde el PSG daban a entender a los medios franceses que Mbappé está más a gusto y que podría quedarse sin problemas.

Así, aunque el jugador aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro, las próximas semanas serán cruciales para determinar si finalmente se unirá al Real Madrid y bajo qué condicione