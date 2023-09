Iturralde presionó presuntamente a otros árbitros junto a Gaspart

Eduardo Iturralde González es uno de los exárbitros más mediáticos en los últimos años. Según informa El Español, el vasco fue uno de los colegiados de confianza de Villar, Sánchez Arminio y Enríquez Negreira. Cuando Iturralde estuvo en activo fue clave para que Ángel María Villar ganase las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. Iturralde asistió a la cena de la víspera para que el día de la votación no saltara la sorpresa. A cambio de todo esto, Iturralde dirigió encuentros de Champions League, de UEFA, de clasificatorios para el Mundial y a la Eurocopa...

"Cuando decimos que Enríquez Negreira ‘no pintaba nada’ es verdad. Claro que es vicepresidente, pero igual que él también había otros. Todos ellos podrán influir hasta donde lleguen, pero guste o no, el CTA es muy presidencialista. Ha sido antes, lo es ahora y veremos a ver cómo es en un futuro. Hasta que los árbitros no sean independientes, va a seguir todo igual”.“Lo que me gustaría y deseo es que se aclare absolutamente todo porque creo que el arbitraje va a quedar muy limpio. Hay que ser prudentes porque esto está alterando los ánimos en la competición. Veo que la temporada no va del todo mal para los árbitros, lo cual, el tema está amainado. Además de preocuparse, hay que ocuparse. Cuánta razón tenía Sánchez Arminio cuando decía que el arbitraje tenía que ser independiente y no estar ni en la RFEF ni en La Liga. Eso es fundamental", dijo Iturralde.

"A mí nunca me ha llamado ni Luis Rubiales, ni Javier Tebas ni Ángel María Villar ni nadie. Los ascensos y los descensos no los decidía yo, pero sí los conocía cuándo se iban a producir. Los clubes intentan muchas veces tener una buena relación porque creen que van a tener beneficios arbitrales porque creen que si te portas mal con la RFEF los árbitros te pitarán mal. La influencia en los árbitros, yo creo que ha sido ‘cero’. Nunca a nadie yo le he dicho nada ni tampoco mis compañeros. Se necesita una sociedad cooperativa de los árbitros con las personas que ellos elijan y que después den cuentas de su gestión. Hay que investigar todo porque el arbitraje lo necesita para la credibilidad", zanjó.

Otro exárbitro como Antonio Jesús López Nieto van en la misma línea que Iturralde. "Pienso que todo es un montaje y no va a haber nada", afirmó en 'Onda Cero'. "Yo era el responsable de las designaciones y Negreira no pintaba nada y lo digo ahora y ante cualquier juez, Negreira en 16 años no influía en nada", sentenció.