Las declaraciones de López Nieto sobre el 'caso Negreira': "Es un montaje"

Antonio Jesús López Nieto fueexárbitro de Primera División entre 1988 y 2003. Es una de las pocas personas que se han posicionado de manera tan tajante a favor de Negreira. "Pienso que todo es un montaje y no va a haber nada", afirmó en 'Onda Cero'. "Yo era el responsable de las designaciones y Negreira no pintaba nada y lo digo ahora y ante cualquier juez, Negreira en 16 años no influía en nada", sentenció.

Negreira se embolsó más de 7,3 millones de euros. La investigación ha acreditado pagos desde 2001, aunque todo apunta a que la operativa comenzó en los años 90, durante la presidencia del fallecido Josep Lluís Núñez.

"Le garantizo que a los árbitros no les van a sacar nada en la época que yo he arbitrado. Entiendo que no lo creáis, pero Negreira fue un florero", insistió. Por su parte, Negreira explicó ante la Fiscalía su versión. "Nunca he querido cobrar porque yo ya tenía mi empresa y cobraba del Fútbol Club Barcelona. Nos reuníamos en Madrid cada semana o cada 15 días. Lo que hacíamos era revisar los informes que hacen los árbitros después de cada partido (se refiere al acta) y puntuarlos. También teníamos un informador de la federación que revisaba si el arbitraje había sido correcto. Preparar charlas técnicas a los árbitros. Reunirnos con los presidentes regionales". "Ir a ver los partidos personalmente o a través de compañeros exarbitros y estar informado del porqué se habían tomado decisiones. El Fútbol Club Barcelona consideraba que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros equipos. Esto es una hipótesis personal, nadie me lo ha dicho directamente. Mi obligación era dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje y a los jugadores. Asesoramiento técnico. Lo que el Fútbol Club Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra, que todo fuera neutral", dijo.

El artículo 286 bis del Código Penal que regula el delito de corrupción en los negocios (vigente desde 2010) castiga con penas de prisión de seis meses a cuatro años, y de inhabilitación de uno a seis años, a los "directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva", así como a los deportistas y árbitros que reciban, soliciten o acepten "un beneficio o ventaja no justificados" o la mera promesa de obtenerlo "como contraprestación para favorecer indebidamente a otro".